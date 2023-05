Mujer rechaza invitación a boda por no permitir niños: "Donde mis hijos no son bienvenidos, yo tampoco"

Las bodas son las celebraciones favoritas para decenas de personas en México. No obstante, hay una nueva tendencia en la que los recién casados solicitan a sus invitados que no lleven niños a la fiesta, lo que ha causado revuelo en redes sociales. Tal es el caso de dos amigas, quienes a través de una conversación en WhatsApp tuvieron un fuerte debate sobre la presencia de menores de edad en un evento nupcial.

La conversación quedó registrada gracias a una captura de pantalla, donde se observa que una mujer invitó a su amiga a su boda, pero ella se negó a ir, ya que en la invitación se especificaba que no podían acudir menores de edad. "Gracias, amiga, pero así no voy a poder asistir. La invitación dice no niños y donde mis hijos no son bienvenidos pues yo tampoco. Te deseo lo mejor y felicidades por tu boda", se lee en el chat compartido por una usuaria de Twitter.

La conversación fue compartida en redes sociales. Foto: @EnMexicoMagico

En la conversación también se lee que la amiga no entendía cuál era el problema e incluso aseguró que se había espantado cuando leyó el mensaje. "¿Problema de qué? no me espantes", se lee en los mensajes que envió la novia. Ante la conversación entre ambas mujeres, decenas de internautas reaccionaron a la publicación e iniciaron un fuerte debate sobre si los menores de edad deberían ir o no a las bodas.

De acuerdo con algunas personas, los novios tienen derecho a no querer la presencia de niños en las fiestas, ya que pueden provocar accidentes o hacer pasar malos ratos cuando lloran. No obstante, otros internautas acusaron que solicitar a los invitados que no asistan con menores de edad es un acto de discriminación contra los pequeños, debido a que ellos aún están aprendiendo a convivir en esta clase de reuniones y no tienen la culpa de los percances que se puedan presentar.

Internautas coincidieron con que los niños no deberían ir a bodas. Foto: Pixabay.

"Que necesidad de la gente de querer llevar niños a las bodas, es un evento de adultos donde hay gente borracha, y luego para que? para que los duerman en una silla porque a la pobre criatura ya se le paso su hora de dormir… que horror", " Si quieres traer niños a una boda, regresa a la casa después de cenar y ver el primer baile, o solo llévalos a la ceremonia religiosa", "Que el de la boda la disfrute con sus reglas y que el que no puede llevar a los niños no vaya, hace bien" y "Yo soy mamá de dos y si me invitan a un lugar sin niños pues no los llevo. Ahora que sí no tengo con quien dejarlos ese día pues declino la invitación pero amablemente", fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación en redes.

