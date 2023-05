VIDEO | Yeri Mua presume su primera clase de Pole Dance: “Es el único deporte que me gusta, la movedera de cu%&”

Como la mayoría de las personas cuando terminan una relación sentimental, Yeri Mua aseguró que quiere dedicar su tiempo a hacer ejercicio después de su supuesta ruptura con su novio Naim Darrechi. Sin embargo, lejos de asistir al gimnasio o acudir al zumba optó por tomar clases de Pole Dance y hacerle competencia a María León o Martha Higareda, quienes son prácticamente expertas en la materia.

A través de sus historias de Instagram, la jarocha le advirtió a sus seguidores que a la brevedad la verían dentro de sus lives en el tubo. Aunque no llegó a tiempo a su primera clase, algo que se autoreprochó por tener en apariencia esa mala costumbre, sí compartió un pedacito de su clase de twerking, donde presumió los movimientos de cadera asesinos que domina desde siempre.

Yeri Mua dejó ver que cuando acude a las fiestas es la reina en la pista de baile, pues hasta imitó a la perfección el popular, cuando se puso de moda, Anitta Challenge desde el suelo. Ella sólo se limitó a pedirle a sus seguidores que al ser la primera vez que acude a las clases no la juzgaran.

Yeri Mua en su clase de twerking (Foto: captura de pantalla)

¿Cuál fue la impresión de Yeri Mua?

En un video, Yeri Mua se dirigió a su público femenino para asegurarles que le agradó en demasía la clase, que aunque no fue de Pole Dance, le encantó. Sin embargo, manifestó que no la pasó nada mal porque pudo sentirse prácticamente como pez en el agua al hacer los movimientos con la cadera que tan de moda se encuentran con la música urbana.

"Ay chicas, la verdad es que me gustó muchísimo la clase, ya mañana por fin voy a ir a Pole, porque no alcancé la clase, pues de Pole Dance, la del tubo. Pero ese es el único deporte que me gusta, la movedera de cu%&, el treparme yo al tubo. Esto es lo que me gusta, este es mi mero mole", expresó con singular alegría la veracruzana.

¿Será que Yeri Mua domine el Pole Dance o deje la disciplina en unos cuantos días?

SIGUE LEYENDO:

Yeri Mua recuerda su infancia durante el Día del Niño: "Ya quiero una mini yo"

Así fue como Paul Stanley llamó “prófuga del ácido fólico” a Yeri Mua