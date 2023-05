Yeri Mua recuerda su infancia durante el Día del Niño: "Ya quiero una mini yo"

Este domingo 30 de abril todos los pequeños festejaron el Día del Niño, fecha que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó por con motivo de la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención Sobre Los Derechos del Niño; sin embargo, los adultos también decidieron celebrarlo. En este caso, Yeri Mua hizo lo propio a través de la publicación de dos fotografías de cuando era una pequeñita inocente.

A través de sus historias de Instagram, la jarocha compartió un par de recuerdos de su infancia, la cual parece haber estado llena de amor, pues en una de las instantáneas se le puede ver acompañada de un hombre que parece ser su abuelo. Chimuela y con un peinado de colitas, se le pudo ver sonriente y montada en un caballo.

Yeri Mua como toda una tierna bebé (Foto: captura de pantalla)

No obstante, Yeri Mua hizo una declaración impactante (para sus seguidores): aseguró que quiere una niña como ella, en referencia a que tiene la idea de ser madre. Aunque durante su participación en el programa de Hoy mencionó que podría considerar embarazarse, sí ha confirmado que está encantada de ser la pareja sentimental de Naim Darrechi.

Yeri Mua quiere tener una niña similar a ella (Foto: captura de pantalla)

Fofo Márquez le responde a Yeri Mua

Al ser una de las figuras públicas, en redes sociales, más reconocidas es natural que en algún momento la puerta de la polémica haya tocado a la puerta de Yeri Mua. En este caso, ya van varias veces que se vuelve tendencia por sus declaraciones o por las rivalidades que ha ido cosechando con el paso del tiempo.

En este caso trae pleito casado con Fofo Márquez, a quien llamó "feo, gordo y estúpido". Y aunque parecen peleas de niños, ellos se lo toman muy en serio éste ya salió a responderle a través de sus plataformas virtuales. "¿Con qué derecho me llamas feo? Mínimo mis ojos sí son verdes, no uso pudientes. Yo hice un comentario al aire, en ningún momento te falté al respeto, pero tampoco inventes cosas. Mínimo mi ropa sí es original porque por ahí te quemaron con unas botitas un compa. Saludos, buena vibra para ti. No te tiré ni lo tomes así, pero qué onda contigo, de hecho yo soy un caballero", le dijo.

SIGUE LEYENDO:

Sigue la polémica: Fofo Márquez responde sin piedad a Yeri Mua tras llamarlo "feo"

Así fue como Paul Stanley llamó “prófuga del ácido fólico” a Yeri Mua