¿Cómo son la mujer y el hombre "perfectos"? Esto es lo que arrojó la Inteligencia Artificial

El Proyecto Bulimia (The Bulimia Project), un grupo dedicado a crear conciencia sobre los trastornos alimentarios, solicitó a varias inteligencias artificiales (IA) que genere cuerpos masculinos y femeninos "perfectos" basados en lo que más interés suscita en las redes sociales. Los investigadores de esta organización descubrieron que las mujeres más “deseadas” tenían el pelo rubio, la piel aceitunada, los ojos marrones y una figura esbelta. Por otro lado, el hombre "perfecto" presentaba ojos oscuros, músculos definidos y morenos.

Un pelo rubio y una figura esbelta, estereotipos que se repitieron en los resultados. Foto: Especial.

Sin embargo, la mayoría de los resultados generados por la IA parecían reproducir estándares de belleza anticuados, favoreciendo características caucásicas pero bronceadas, cuerpos delgados pero musculosos y una predominancia abrumadora del color rubio. Los involucrados en el “experimento” aseguraron que esto revela los prejuicios implícitos en la herramienta.

¿Qué IAs usaron?

El Proyecto Bulimia utilizó diferentes generadores de imágenes de IA, como Dall-E 2, Stable Diffusion y Midjourney, para revelar cómo se percibe la idea de un físico "perfecto". Estos programas trabajan buscando imágenes existentes en Internet y creando nuevas imágenes basadas en esos resultados. Dado que no se muestra el funcionamiento interno de la IA, no se sabe exactamente cómo se llegó a esos resultados. Sin embargo, se cree que tienen en cuenta las interacciones en redes sociales, como los "me gusta" y los comentarios, así como las búsquedas en Internet.

En cuanto a los hombres, había un poco de masa muscular y un color de piel bronceado. Foto: Especial.

Casi el 40 por ciento de las imágenes que mostraban a mujeres "perfectas" eran rubias, mientras que el 30 por ciento tenían los ojos marrones y más de la mitad presentaban piel aceitunada. Por otro lado, casi el 70% de los hombres "perfectos" tenían el pelo castaño y el 23% tenían los ojos marrones. Al igual que las mujeres, la gran mayoría de los hombres tenían la piel bronceada y casi la mitad presentaban algo de vello facial, según documentó el diario Daily Mail.

Piden cuidado con las redes sociales

El informe del Proyecto Bulimia concluye que, en la era de los filtros, nadie puede razonablemente alcanzar los estándares físicos establecidos por las redes sociales, por lo que es más saludable, tanto mental como físicamente, mantener las expectativas sobre la imagen corporal dentro de la realidad.

Leyenda

James Campigotto, un periodista de datos de Florida que colaboró en el estudio del Proyecto Bulimia, comentó a Fox News que su objetivo era explorar los sesgos y peligros de la IA y el poder de las redes sociales, un tema de creciente preocupación, especialmente entre los jóvenes.

SIGUE LEYENDO...

FOTOS | Así se verían los actores de Friends transformados en niños pequeños según la IA

Conoce a Caryn AI, la “novia” hecha por la inteligencia artificial