Como si se tratase de una película de ciencia ficción, una “novia” que te envía mensajes y aprende a contestar en el tono que deseas fue desarrollada empleando un modelo de inteligencia artificial. Conoce a Caryn AI.

La persona detrás de esta “novia robot”, que en solo dos días, del 13 al 15 de mayo, pasó de tener 13 mil a 15 mil "parejas", es Caryn Marjorie, una influencer de 23 años de edad que tiene millones de seguidores en Snapchat y puede ser tu amiga por solo un dólar por cada minuto.

“Mis seguidores tienen una conexión muy, muy fuerte conmigo. Como me están enviando mensajes todos los días, comencé a pensar hace un año que es prácticamente imposible leer y contestar todos esos mensajes, porque son demasiados, y me sentí un poco mal porque no podía dar ese tipo de relación individual, uno a uno, a cada uno de ellos. Me encantaría, pero simplemente no puedo”, señaló Marjorie en una entrevista a The Washington Post.

La solución: asociarse con la startup Forever Voices, la cual ha realizado chatbots usando las voces de Steve Jobs, Donald Trump o Taylor Swift, aunque usando la tecnología deep fake, sin la autorización de las celebridades. El proyecto con Caryn es único en su tipo, primero, porque colaboran con ella, y segundo, porque aprovechan la potencia de la plataforma Chat-GPT.

Solo en Snapchat, Caryn Marjorie tiene más de 1.85 millones de seguidores de los cuales, según la propia joven habitante de Los Ángeles, más o menos el 98 por ciento son hombres. Y de ellos, por lo menos 15 mil han aplicado para usar la versión beta de la plataforma, para lo cual han depositado un mínimo de 10 dólares para “conversar” con ella.

“Ser la primera influencer que hizo esto me permitió ponerle el precio que yo quisiera a mi producto. El precio está basado en lo que cuesta echar a andar Caryn AI y mantener a su equipo alrededor”, señaló Marjorie.

De acuerdo con las previsiones hechas por la revista Fortune, su robot ganará alrededor de 5 millones de dólares si logra que, por lo menos, 20 mil de sus seguidores se suscriban. Hasta el momento está a 5 mil suscriptores de distancia.

Solo para adultos

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas. Aunque la “novia” creada por Forever Voices y Caryn Marjorie fue entrenada con dos mil horas de grabaciones y se comunica solamente a través de audios, tiene un pequeño problema: después de un tiempo, sus diálogos se pueden hacer algo candentes.

Numerosos usuarios han señalado que las conversaciones han subido de tono con el uso, a pesar de que estas rutinas no han sido entrenadas por la joven y los programadores consideran que esto forma parte del aprendizaje del propio programa, basado en Chat-GPT IV.

“La inteligencia artificial no fue programada para hacer esto y parece que fue muy lejos. Mi equipo y yo estamos trabajando para evitar que esto pase de nuevo”, señaló Marjorie en declaraciones a Fortune.

