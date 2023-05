¿Cómo sumar el ChatGPT a mi estrategia de marketing?

En un mundo interconectado, donde muchas personas invierten la mayor parte de su día en el mundo digital, los usuarios ya no se sorprenden fácilmente. Entonces, ¿cómo puede una marca conectar con su audiencia y atraer su atención? Para este propósito, un toque de humanidad es crucial, a las personas no les gusta sentir que están interactuando con un bot o una máquina. Sin embargo, como profesionales en el ámbito de marketing y publicidad, tenemos que aprender cómo innovar y utilizar las novedades en la tecnología como el Chat GPT para no quedarnos atrás.

Constantemente se desarrollan soluciones tecnológicas que facilitan la vida, y una de ellas es el chatbot ChatGPT, un sistema conversacional basado en inteligencia artificial que procesa textos y mantiene conversaciones con las personas. ChatGPT cada vez conquista más a las marcas de todos los sectores, sobre todo en áreas como Atención al Cliente y Marketing.

“Con ChatGPT, las marcas pueden atender más rápido las dudas o comentarios de los clientes, justo lo que se requiere hoy en día. Las personas necesitan que sus peticiones se solucionen al momento, independientemente del canal por donde se comuniquen. Si un usuario escribe por su perfil de Facebook, envía un email o manda un mensaje por WhatsApp, un chatbot que emplee la tecnología de ChatGPT le responderá en segundos, a la par que atiende a otras miles de personas”, explicó Esther Wilding, fundadora de Shape Agency.

La ejecutiva detalló que con esta atención, los clientes tendrán una mejor valoración de la marca, lo que se traduce en lealtad, mejor experiencia de compra, atracción de nuevos clientes y aumento de ingresos. Según datos revelados por Bain & Company, los ingresos de una marca que ofrece una excelente experiencia de compra pueden crecer entre un 4% y un 8%, además de que 92% de estas compañías retiene mejor a las personas.

Marketing efectivo

Para tener un mejor posicionamiento en el ciberespacio, usar ChatGPT puede generar contenido con optimización SEO de forma mucho más rápida, aunque siempre es importante trabajar de la mano con el AI para que verificar y mejorar el trabajo que puede desarrollar en segundos.

“Puedes generar ideas para tu campaña, identificar las palabras clave relevantes y tendencias del momento para optimizar el contenido, y así lograr que más audiencia lo consuma. Haciendo las preguntas correctas, ahorrarás tiempo en investigación y generación de contenido”, dijo la fundadora de Shape Agency.

Al tener este acercamiento a la herramienta –indicó– los contenidos pueden ser muy atractivos, pero solo si se sabe usarlo y se le da la retroalimentación necesaria. Por sí solo el ChatGPT tiende a ofrecer opciones muy genéricas, pero si se trabaja en programar la tecnología, puede convertirse en una herramienta realmente buena y atractiva.

Otro de los beneficios de esta tecnología es que se puede volver aliada para cerrar ventas en línea. Si se programa para ello, los clientes pueden adquirir un producto o servicio desde el canal donde se implemente, de forma ágil y segura, y a la vez resolver sus dudas, tal como si estuviera ante un vendedor humano.

¿ChatGPT es para todos?

Tal es el impacto del ChatGTP que, en promedio, 37% de los profesionales del marketing ya lo utiliza en su trabajo, indica una encuesta de Fishbowl. Pero ¿es apto para todas las industrias?

“Usarlo o no dependerá de las necesidades de la marca. Ningún sector está impedido de adoptarlo. Pero más allá de considerarlo o no, se deben plantear las metas y las estrategias para su empleo. El ChatGPT sí es eficaz y ayuda bastante, pero no es mágico. Hay que saber prepararlo para lo que queremos, de lo contrario, el esfuerzo de utilizarlo será en vano”, añadió Esther Wilding.

La ejecutiva resaltó que no tener capacitación del mismo es lo que provoca el fracaso de su uso para algunas marcas, porque se cree que con utilizarlo basta, pero no es así. El conocimiento y preparación del tema son cruciales para alcanzar el éxito.

Finalmente, Esther destacó que aunque la herramienta ayuda a ahorrar mucho tiempo, pues procesa la información más rápido que un humano, jamás reemplazará al talento, pues detrás de su programación y funcionamiento está una persona y siempre lo requerirá. Solo se trata de un complemento más para ser mejores como profesionales de marketing.