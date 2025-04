No se prohíben los narcocorridos: "estamos planteando que las letras no hagan apología de la violencia", dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó la violencia que se registró durante la presentación de Luis R. Conriquez, en el Palenque de la Feria del Caballo en Texcoco, luego de que se negara a interpretar los denominados corridos tumbados. Señaló que se busca un consenso social para evitar que las canciones hagan apología a la violencia.

"Obviamente condenar lo que ocurrió, esta violencia que se generó después de que un grupo se negó a cantar una serie de corridos, de canciones, no sé qué género musical es”, dijo durante la conferencia de prensa de este 14 de abril, al ser cuestionada sobre que algunos municipios y estados buscan prohibir ese tipo de contenidos en espacios públicos.

Señaló que aunque cada municipio decide si prohíbe esas canciones, la posición de su gobierno es que se tiene que “ir construyendo en la sociedad una negativa a los contenidos que hacen apología de la violencia o de las drogas o de la misoginia”.

“Entonces nuestra posición personal más allá de lo que haya haga cada municipio o cada estado de la República es ir construyendo, pues este consenso social de que no se debe hacer apología de la violencia”, añadió.

Reiteró que el objetivo es que no se haga apología a la violencia. Foto: Antonio Nava

Destaca Sheinbaum que la violencia no es opción para los jóvenes

La titular del Ejecutivo Federal recalcó que la violencia no es una opción de vida para los jóvenes, además de que resaltó que se tiene el concurso “México canta”.

“Nos referimos a las canciones pero también a las series de televisión a todo lo que se ha construido a partir de la apología del narcotráfico, como si acercarse un grupo delictivo de la delincuencia organizada fuera una opción de vida para los jóvenes. Nosotros lo que tenemos, es que ir construyendo, pues es ésta, este, esta conciencia colectiva de que no es una opción de vida para los jóvenes y que no tiene que hacerse apología de un grupo delictivo que se dedica a la venta de droga o a otro a otra acción ilegal y que se vincula con la violencia”, subrayó.

La presidenta celebró que se abrió la discusión en la sociedad, sobre este tema.

“Se discute esto que antes no se discutía, no se ponía sobre la mesa era algo normalizado, entonces no prohibimos un género musical, Pues eso sería absurdo lo que estamos planteando es que las letras no hagan apología de las drogas de la violencia, de la violencia contra las mujeres, no ver una mujer como un objeto sexual.

“Todo esto es parte de lo que queremos que se haga una conciencia social en nuestro país y Qué es poco a poco deje de construirse Pues los corridos tumbados, las bandas etcétera vinculados con estos temas”, añadió.

"Tenemos que serenar a Michoacán": gobernador firmará decreto para prohibir narcocorridos

Charbell Lucio

El gobierno de Michoacán alista la firma de un decreto para prohibir los narco-corridos en eventos públicos, en todo el territorio estatal.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla adelantó que será el próximo miércoles cuando se firme el documento que entraría en vigor el jueves 17 de abril.

Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. Foto: Gobierno de Michoacán

“No se prohíbe el reproducir cualquier tipo de música en lugares donde la privacidad, en el vehículo, en su casa, ahí pueden escuchar la música que quieran, que deseen, pero los espectáculos públicos, conciertos, bailes, que hagan apología del delito de la violencia, si serán sujetos a una falta administrativa y a su cancelación”, advirtió.

Explicó que no se otorgarán permisos para este tipo de espectáculo en ningún municipio de Michoacán, decisión que tiene como objetivo “que serenemos los ánimos”.

“Lo he dicho, tenemos que serenar a Michoacán. Antes en Michoacán se premiaba, en el Congreso del Estado a los que componían, cantaban corridos de narcotraficantes. Llegó a ocurrir, ustedes lo saben, aquí en Casa Michoacán había fiestas, bailongos con grupos de narco corridos, ahora no, ahora ni siquiera el gobernador vive en Casa Michoacán, a ese nivel llegamos de la promoción de la violencia, se festejaba la violencia, que es totalmente inaudito”, expresó.

Reiteró que en Michoacán se tiene que recuperar la paz y la tranquilidad “y no es posible que en estos eventos se quiera presumir como grandes personas a delincuentes”.

Advirtió que ante este decreto, habrá jueces federales que otorguen amparos, “pero no vamos a promover la violencia, aunque el Poder Judicial Federal esté en favor de la violencia y de los delincuentes, nosotros no”, enfatizó.