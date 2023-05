La increíble historia del hombre que saltó sobre un cocodrilo para rescatar a su perro le da la vuelta al mundo

En el parque Riverside de Oviedo, Florida, ocurrió un incidente en el que un caimán atrapó al perro, afortunadamente, el dueño logró liberar a la mascota al presuntamente saltar sobre el lomo del reptil. Según las autoridades municipales, el viernes pasado una pareja paseaba al perro cuando un caimán de 4.5 metros salió del agua y agarró al can con la boca. Según el relato oficial, el sujeto, sin perder tiempo, saltó sobre el reptil y rescató a su mascota.

Las autoridades validaron lo ocurrido. Foto: Especial.

Lisa McDonald, gerente de comunicación de la ciudad, informó al medio Fox News que el incidente ocurrió en Riverside Park, cerca del río Little Econ. Aunque el personal del parque no fue testigo directo del incidente, dieron veracidad al increíble suceso. Aunque no se realizó una llamada al 911 en ese momento y el personal del parque no fue notificado hasta el día siguiente.

¿Cómo se encuentra el perrito?

Se sabe que el “lomito” está en un hospital veterinario local, pero se desconoce su estado actual. Después de enterarse del incidente, el personal del parque se puso en contacto con la Comisión de Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida (FWC), quienes atraparon al caimán el mismo día, según reportó The New York Post.

El animal fue sacrificado. Foto: Especial.

Lamentablemente, el caimán fue sacrificado según informó Fox 35 Orlando. McDonald advirtió que hay varios caimanes grandes en el parque y recomendó encarecidamente a los propietarios de perros que eviten pasearlos cerca de cuerpos de agua debido a la alta población de estos animales, especialmente durante la temporada de apareamiento y así evitar una tragedia.

No ha sido el único ataque de fauna silvestre

El 13 de mayo de 2023, la Comisión de Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida recibió una llamada de una persona que informó que un caimán de aproximadamente 3.6 metros mordió a su perro en Riverside Skate Park. El Programa Estatal de Caimanes Molestos aseguró que aborda de forma proactiva las amenazas de reptiles en las áreas desarrolladas mediante el envío de tramperos que se encargan de su eliminación.

Es una situación que pasa a menudo. Foto: Pixabay.

