Una mujer encuentra una "garra" de dinosaurio en su jardín y se vuelve viral

Una misteriosa garra de lo que podría ser un dinosaurio ha desconcertado a los expertos después de que fuera descubierta en el jardín delantero de una mujer británica en Buckley, Flintshire, Gales. Laura Moorcroft, de 36 años, afirmó haber encontrado la garra de una bestia "prehistórica" y compartió su descubrimiento en línea, donde los usuarios de redes especularon sobre su origen.

Muchos opinaron que se trata de una pieza de velociraptor. Foto: Especial.

"Somos grandes fans de Parque Jurásico, así que enseguida pensamos que era de un dinosaurio, porque parece un lagarto, ¿verdad?”, comentó. Luego de esto, Laura consiguió que los internautas hicieran sus conjeturas y toda su historia se volviera viral, muchos la tacharon de crédula y otros más se divirtieron con lo ocurrido.

¿De verdad es la garra de un dinosaurio?

Mientras algunos decían que podría ser de un pájaro o un ave de corral, otros sospechaban que era de un reptil como un caimán, un cocodrilo o una tortuga. Sin embargo, varios señalaron el parecido con un velociraptor, lo que llevó a Laura a consultar con los expertos de un zoológico y con un veterinario cercano.

Es la pata de un ave. Foto: Especial.

Aunque ambos dijeron que se trataba de una garra de ave, desconocían la especie exacta. Uno sugirió que era como un faisán, mientras que el otro dijo que era un pavo. A pesar de haber revisado las imágenes de las cámaras de seguridad, el misterio continúa sin resolverse, pues no se ve nada.

Es imposible que se trate de un velociraptor

La teoría de Laura sobre la garra perteneciente a un velociraptor puede no estar tan alejada de la realidad como se pensaba, pero no como ella lo imagina. Según el biólogo de la Universidad de Harvard, Arkhat Abzhanov, las primeras aves eran casi idénticas al embrión tardío de los velocirraptores. Los velocirraptores reales también tenían plumas y eran del mismo tamaño que los pavos.

La historia de la chica se volvió viral. Foto: Especial.

Laura comentó que le gustaba más la teoría del velociraptor y le encantaba que la gente pensara lo mismo. "Me gusta más nuestra suposición de un velociraptor, me encanta que la gente piense lo mismo. Vi que alguien había pensado que era un Gremlin. No pensábamos que algo así llamaría la atención de todo el mundo", mencionó, según recogió el diario sensacionalista Daily Star.

