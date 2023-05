“Dog days are over”: el verdadero significado de la canción de Guardianes de la Galaxia Vol. 3

El pasado 4 de mayo se estrenó la película Guardianes de la Galaxia Vol. 3, dirigida por James Gun y aunque se había prometido ser una cinta bastante sentimental y dolorosa, nadie se imaginaba que esas imágenes pudieran revolver tantos sentimientos, pero varios fans concuerdan que el momento que terminó por hacerlos desboradar en llanto fue la escena final que estuvo musicalizada con una canción bastante alegre y emotiva.

Es así como en los últimos minutos de la película se puede ver a los personajes acompañados por la canción "Dog Days Are Over", ésta pertenece a la banda Florence + The Machine y fue lanzada en el año 2008 como el segundo sencillo de su álbum debut "Lungs" y si bien ha sido uno de los sencillos más famosos de la banda, el darle cierre a Guardianes de la Galaxia Vol. 3 la sacó de las sombras la recordarnos que los días malos siempre terminan.

El significado de “Dog days are over”

La historia detrás de la canción se remonta a un momento de agotamiento emocional de Florence Welch. Según la propia Florence, la canción es una expresión de liberación y superación de dificultades personales; durante una entrevista para un medio británico, ella mencionó que la canción trata sobre "estar en un lugar oscuro y luego finalmente ver la luz al final del túnel", por lo que es un himno de empoderamiento y renacimiento.

"Dog Days Are Over" se convirtió en uno de los mayores éxitos de Florence + The Machine y se ganó un gran reconocimiento tanto por su energía contagiosa como por su mensaje esperanzador. La canción ha sido utilizada en varios programas de televisión, películas y comerciales, y se ha convertido en un himno para aquellos que buscan superar los desafíos y abrazar un nuevo comienzo.

La canciones de Florence suelen tener significados muy profundos.

Fotografía: Instagram/@florence

Pero el título de ésta no es elegido al azar ya que de acuerdo con el usuario de TikTok @historia_de_una_canción, la canción está inspirada en un letrero, obra del artista suizo Ugo Rondinone, que decía “Dogs days are over” (“Los días de perros se acabaron”, en español); la inspiración para la creación del cartel fue la estrella Sirio, que es mejor conocida como la “Estrella Perro” por la forma que toma en el cielo.

Cartel en el que se inspiró Florence para crear la canción.

Fotografía: Twitter/@AnotherFloFan

Distintas personas piensan que cuando esta estrella se encuentra cerca de la tierra, los perros suelen perder bastante fuerza y cargan con una somnolencia que no los deja jugar, pero cuando esos días pasan, los perros recobran su energía y vitalidad, poniendo fin a “los días de perros”.

La pieza tenía letras grandes con los colores del arcoíris, y estaba ubicado en el costado de la Galería Hayward de South Bank en Londres, la cantante vio ese letrero durante seis meses ya que diariamente pasaba por ahí a bordo de su bicicleta y tomó la frase como inspiración para esta canción; la primera versión de la canción fue producida en un estudio muy pequeño y completamente acústica ya que no usaron ningún instrumento más que las palmas de las manos y a partir de ahí ha sido usada en distintas series y películas.

Florence Welch llorando al escuchar su canción

Por medio de su TikTok la cantante compartió su reacción.

Fotografía: TikTok/@florence

Muchos han sido los fans que confesaron llorar en aquella escena final, pero además de ellos la propia autora de la canción, Florence Welch, también reconoció haberse sentido sumamente conmovida en aquella escena; por medio de su cuenta de TikTok explicó que ver su canción en una cinta que retrata tan bien el significado de ella es algo que la motiva a continuar con su carrera y reconoció que “la pequeña niña que estaba obsesionada con superhéroes no puede creer lo que ha logrado”, refiriéndose a los sueños que tenía cuando niña.

