La mujer mexicana detrás de “Spiderman Across The Spider-Verse”: Miralda Medina

Cuando una película animada sale a la luz, todos los focos se vuelcan en la historia que se muestra, pero muchas veces se deja de lado a las personas que se han encargado de diseñar y componer cada una de las escenas que se muestran en las pantallas. Pero detrás de producciones animadas como “Spiderman Across The Spider-Verse” existe un enorme equipo que se encarga de todos los detalles y entre las y los integrantes de este proyecto se encuentra Miralda Medina, una mujer mexicana originaria de León, Guanajuato que logró formar parte de esta película y dejar en ella la esencia de su sueño cumplido.

Miralda Medina estudió Diseño Digital Interactivo en la Universidad Iberoamericana de León, después de trabajar algunos años en empresas mexicanas, decidió seguir sus sueños y estudiar en Vancouver Canadá. Gracias a su preparación pudo aplicar como aprendiz en Sony para el proyecto “Spiderman Across The Spider-Verse”; en entrevista para El Heraldo Digital confesó sentirse muy nerviosa antes de comenzar el proceso que redefiniría el rumbo de su carrera... todo fluyó y tuvo éxito en ella.

Una semana después de aquel primer contacto, la reclutadora de Sony contactó a Miralda para darle la noticia de que había sido de las primeras seleccionadas para comenzar como aprendiz en la empresa y luego de seis semanas de aprender como funcionaba todo fue contratada para participar en la película.

Yo era la una única latina en el aprendizaje y a la quinta semana me notificaron que sí me iba a quedar para la película, explicó Miralda Medina.

La niña que veía los detrás de cámaras

Miralda trabajó como compositora dentro de “Spiderman Across The Spider-Verse” y aunque muchas personas desconocen el trabajo que hace un compositor, la realidad es que este es uno de los pasos más importantes en cualquier película animada o live action ya que las y los compositores se encargan de crear la imagen final de un shot (o plano). De acuerdo con Miralda, se toman los diferentes materiales digitales que se han creado previamente y se montan para así crear una escena que contenga todos los elementos necesarios para “darle el look final que se verá en la pantalla”.

Miralda afirma que ha sido muy emocionante trabajar para Sony.

Fotografía: Twitter/@miraldams1

Esta pasión por encontrarse detrás de las cámaras nació con ella porque desde muy pequeña descubrió su amor por la ciencia ficción y al conocer películas como “Harry Potter y la Piedra Filosofal”, “Iron Man” y el SpiderMan de Tobey Maguire surgió en ella la inquietud de conocer cómo se realizaban cosas que no existían y podían verse en la pantalla. Fue así como en su tiempo libre comenzó a buscar en YouTube los detrás de cámaras de estas películas y poco a poco su vida se dirigió a cumplir este sueño.

Creando a su superhéroe favorito

Es así como por medio de su cuenta de Twitter, Miralda compartió los tres shots que armó y ahora se encuentran difundidos en el tráiler oficial de la película y al ver por fin el resultado de su trabajo, la compositora no pudo hacer más que llorar de felicidad al ver toda su pasión plasmada en un proyecto internacional ya que no sólo se ha estremecido por la grandeza de la película, sino porque SpiderMan ha sido su superhéroe favorito desde que se hizo consciente de la vida.

La primera vez que vi el tráiler se me salieron las lágrimas de emoción y de orgullo porque fue la primera vez que yo veía mi trabajo con mi superhéroe favorito y en una película de Marvel […] fueron muchos sueños que se me cumplieron a la vez, compartió.

Miralda Medina fue cuestionada por su gusto por los superhéroes.

Fotografía: Twitter/@miraldams1

Y es que no sólo se trata de ver sus sueños materializados en una película para Marvel sino que, para Miralda, SipderMan ha sido su brújula desde que era pequeña ya que desde que descubrió la famosa frase de “un gran poder conlleva una gran responsabilidad” citada en el SpiderMan de Tobey Maguire, ella la entendió al ver el mundo ya que afirma que en cada rincón existen personas con muchísimo poder, pero que no tienen ninguna responsabilidad con los otros por lo que Miralda cree firmemente que si esto cambiara, se podría cambiar el mundo.

Mi superhéroe favorito desde chica es SpiderMan […] porque me encanta la personalidad que tiene de ser alguien divertido (cualquier SpiderMan) pero también es demasiado humilde, sabe dar lo mejor de sí mismo sin importar nada y tiene un gran corazón […]; he crecido con los valores que él tiene y me encanta eso, explicó Miralda.

Así mismo, afirmó que las niñas que son cuestionadas por tener gustos que se salen de las normas sociales no deben dejar de ser ellas mismas ya que soñar así de alto puede llevarlas a lugares que ni siquiera se imaginaron. Desde su experiencia, Miralda afirma que cuando era niña fue señalada por querer compartir su gusto por los superhéroes y los cómics y aunque se encontraba en una “escuela cuadrada” que de cierta manera la limitaba cuando intentaba explotar su lado creativo, fue su madre quien siempre la apoyó y defendió sus gustos ante otras personas.

Hoy en día, Miralda continúa guiándose por los valores que SpiderMan le enseñó y dentro de una industria donde la mayoría de los integrantes son hombres, ella se ha mantenido firme en cuanto a sus creencias y esto ha sido más fácil al trabajar en un ambiente amable, donde sus ideas son tomadas en cuenta y en donde cada vez hay más mujeres latinas sumándose a estos equipos de trabajo para así crear mensajes más incluyentes en donde las niñas se vean representadas no sólo dentro de las películas, sino también detrás de ellas.

Nunca dejen que nadie les quite la ilusión que tienen porque al final de cuentas lo único que importa es lo que ustedes piensen de ustedes mismas y se vale soñar hasta lo imposible, porque una nunca sabe hasta dónde puede llegar, puntualizó Miralda Medina.

