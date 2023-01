Xóchitl Gómez causa furor en TikTok con su playera de la "virgencita"

Xóchitl Gómez, quien es América Chávez en el Universo Cinematográfico de Marvel, es una de las jóvenes actrices de Hollywood más populares de la actualidad, pero también de las redes sociales, principalmente en TikTok, donde suele subir toda clase de videos; en esta ocasión se volvió viral tras subir un clip en el que se le ve con una playera muy peculiar que hizo reír a muchos y a otros más les dio “ternura” que tenga presentes sus raíces mexicanas.

Gómez nació el 29 de abril de 2006 en Los Ángeles, California, y su papá es mexicano; desde los 5 años comenzó a incursionar en la actuación, principalmente en musicales, pero fue hasta 2018 que dio un salto más profesional, en la serie “Raven’s Home”, “Eres lo peor” y “Shadow Wolves”; en 2020 se unió a “El club de las niñeras”, de Netflix.

Siempre causa sensación en TikTok

La joven de 16 constantemente se vuelve viral con sus videos, como en esta ocasión que subió un trend con la canción “Sure Thing”, pero lo que más llamó la atención es que llevaba puesta una playera de la “Virgencita”. Ella ha abrazado sus raíces mexicanas y está muy orgullosa de ellas.

Como era de esperarse, sus fans replicaron el video en muchas de las cuentas de fans que existen y le dejaron muy buenos comentarios. En la publicación original Xóchitl suma más de 1.4 millones de me gusta y más de 6.9 millones de reproducciones.

El gran salto a la fama

También conocida por su último protagónico, el cual es: “América Chávez”, en “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”. “Cuando era más niña yo miraba estas películas de Marvel, pero nunca me vi a mí misma como un superhéroe. Pero mi madre me puso a tomar clases de artes marciales porque pensó que quizá algún día iban a necesitar a alguien con esas habilidades; empecé a los 12 años y a los 14 me dieron este personaje de heroína experta en artes marciales. Y ya casi soy cinturón negro”, dijo hace tiempo sobre su papel.

