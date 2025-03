El director general del INEA visita Coahuila para fortalecer estrategias contra el rezago educativo

En el marco de las acciones para garantizar el derecho a la educación de todas las personas mayores de 15 años en el país, el director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Armando Contreras Castillo, realizó una visita al Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) de Coahuila, en donde sostuvo un diálogo con el personal y los Coordinadores de las distintas regiones del estado para evaluar y fortalecer las estrategias que buscan cerrar la brecha del rezago educativo en la entidad.

Acompañado del secretario de Educación del estado, Emanuel Garza Fishburn, y del director General del IEEA, Jaime Bueno Zertuche, el titular del INEA entregó reconocimientos a trabajadoras y trabajadores que han dedicado 10, 25 y 30 años de servicio a la institución, destacando su compromiso con la educación y el desarrollo de la comunidad.

Como parte de su gira de trabajo, Contreras Castillo se reunió con el gobernador del estado de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, con quien acordó reforzar esfuerzos conjuntos para reducir el rezago educativo en la entidad federativa, toda vez que aún existen más 464 mil personas en esta situación, de las cuales 31,600 no saben leer ni escribir, más de 80,300 no cuentan con certificado de primaria y 352,600 no iniciaron o culminaron la secundaria.

La estrategia conjunta entre el estado y el INEA, permitirá avanzar hacia la meta de hacer de México un territorio libre de analfabetismo.

En la reunión de trabajo, el director general del INEA reconoció la labor y dedicación de Jaime Bueno Zertuche al frente del IEEA de Coahuila y reafirmó el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para garantizar que la educación llegue a todas y todos.

Informó que en los próximos días se firmará una gran alianza para que el estado se sume a la Estrategia Nacional de Alfabetización, iniciativa que ya han adoptado diversas entidades y que busca lograr la bandera blanca en materia de alfabetización para el año 2026.