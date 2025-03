Detecta Hospital General del ISSSTE en Zacatecas cáncer de mama con técnicas de alta especialidad

El Hospital General de Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, realiza diagnósticos certeros y tempranos de cáncer de mama, mediante el procedimiento de biopsia por estereotaxia, una técnica quirúrgica de alta especialidad que permite extraer microcalcificaciones previamente detectadas con mastografía.

De acuerdo con el médico radiólogo de alta especialidad en imagen mamaria diagnóstica e intervencionista, Gerardo Bonilla Romo, el tratamiento es realizado con apoyo de un equipo especial, compuesto por un complejo software y un brazo robótico con una aguja que permite llegar con exactitud a la zona donde se ubica la muestra, la cual, una vez extraída, se envía al laboratorio para su análisis.

Bonilla Romo destacó que la biopsia por estereotaxia evita que las mujeres tengan que ser sometidas a cirugías y que, a su vez, se enfrenten a sus consecuencias: la recuperación y, principalmente, las cicatrices, ya que con este tratamiento se realiza una incisión menor a los cinco milímetros.

Además, reconoció que la exactitud que se obtiene con este tipo de biopsia no se logra ni con el ultrasonido, ni con otros métodos de imagen.

Informó que en caso de presentar un nódulo benigno que genere dolor, las pacientes son tratadas en el Hospital General del ISSSTE en Zacatecas con una opción de vanguardia, conocida como biopsia por aspiración al vacío, un procedimiento que consiste en extraer por completo los nódulos y que por ser ambulatorio y de poca invasión, no deja marcas en el cuerpo.

El Hospital General del ISSSTE en Zacatecas atiende cada mes a un promedio de entre 160 y 200 mujeres con servicios de mastografía, a quienes se les notifica el mismo día si presentan alguna anomalía, esto con el objetivo de llevar a cabo de manera inmediata el tratamiento adecuado en cada caso.

El especialista resaltó que es importante recordar que después de los 40 años todas las mujeres deben hacerse una mastografía anual y, para obtener un mejor diagnóstico, es importante que acudan con los resultados del año previo. Aquellas que tienen como antecedente un familiar de primera línea, mamá o hermana, diagnosticado con cáncer de mama, las mastografías deben realizarse diez años antes de la edad en que se detectó la enfermedad a su familiar.

“No hay pretexto para no revisarse, si les da miedo la radiación, debe recordarse que la dosis de esta en la mastografía es menor por proyección de lo que una persona puede radiarse en un viaje en avión. Es importante no tener miedo a revisarse por la posibilidad de encontrar algo negativo, debe dar más miedo tener algo y no saberlo, que tenerlo y no poder hacer nada contra un cáncer que se puede tratar y curar si se detecta a tiempo, o evitar que se expanda y que condicione la muerte de las pacientes”, expresó Gerardo Bonilla.