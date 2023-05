Pom Klementieff asegura que su personaje Mantis es más empática

Guardianes de la galaxia 3, la última parte de la saga, perteneciente al mundo de Marvel, comandada por James Gunn llega hoy a la pantalla grande de nuestro país.

En la cinta los personajes han modificado su personalidad, como el caso de Mantis, quien regresa más empática, así lo dijo en entrevista la actriz Pom Klementieff.

“Van a ver una Mantis que es más fuerte en algunos aspectos, se muestra más segura de sí misma, y por eso también se defiende mejor. Pero aún así, ella es empática, se preocupa por los demás, por lo que todavía tiene y se ve un lado sensible en ella. Pero en el filme hay mucho más que eso, ya sabes, así que realmente fue genial poder tocar esos aspectos en el personaje, que es lo que estoy deseando que la audiencia vea en la pantalla”.

Para Klementieff su personaje ha crecido de manera extraordinaria, ya que asegura que ahora rechaza la soledad, “ella solía estar sola, era muy tímida en su actuar, y no estaba acostumbrada a estar rodeada de personas, pero llegó un momento en el que realmente deseaba estar con una familia, así que encontró en esta historia lo que estaba buscando”.

La actriz francesa aseguró que uno de sus sueños siempre fue trabajar en un proyecto del Universo Marvel, “cuando veo Guardianes de la Galaxia volúmen 1 me enamoré del personaje, como me enamoré de James Gunn, fue un sueño trabajar con él, aunque confieso que cuando llegué a la audición para el papel, no sabía lo grande que sería el mundo de Marvel y el reto que implicaba, aunque en ese momento sólo pensaba en que quería trabajar con James”.

Pom comentó que su personaje se mostró más relajado, “James quería que el vestuario de los héroes fuera más relajado y no tan ajustado como en las dos anteriores entregas, además me dijo que su plan era que yo no tuviera que caminar con tacones, mejor usar botas, para hacer mejor las escenas de acción y que fueran más creíbles para el público y para mí eso fue genial”.

Este personaje es media hermana de Star Lord (Chris Pratt) y además de su gran habilidad física puede controlar y manipular los sentimientos de las demás personas. Se integró en la secuela de Guardians of the Galaxy, que se estrenó en 2017, además de que en 2018 apareció en Infinity War.

Fue parte del filme Endgame, en 2022 en Thor: Love and Thunder y ahora la tercera entrega de Guardianes.

TRAMA

Los Guardianes llegan y se instalan en Knowhere, pero sus vidas no tardan en verse alteradas por los ecos del turbulento pasado de Rocket. Peter Quill, aún conmocionado por la pérdida de Gamora, debe reunir a su equipo en una peligrosa misión para salvar la vida de Rocket, un reto que, si no se completa con éxito, podría convertirse en una verdadera tragedia.

La película está protagonizada por Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, además de Vin Diesel como Groot y Bradley Cooper como Rocket, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter y Maria Bakalova.

James Gunn es el escritor y director. Kevin Feige produce junto con Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Nikolas Korda, Sara Smith y Simon Hatt como productores ejecutivos.

Pom nació el 3 de mayor de 1986 en Quebec, Canadá.

Es la película más larga de la trilogía, superando los 150 minutos.

James Gunn insistió en que será un final épico de la historia

2014 Salió la primera saga de la saga.

LSN

SIGUE LEYENDO:

Honrarán a Carrie Fisher con una estrella en el Paseo de la Fama