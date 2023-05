¿Tienes hongos en las uñas como Chris Pratt?, así puedes eliminarlos con bicarbonato

A nivel mundial se tiene una falsa idea de lo que son las celebridades, es decir, figuras perfectas, que siempre lucen y huelen bien, además que hacen de todo por cuidarse y mantenerse sanos tanto por dentro como por fuera; sin embargo, estos estereotipos no siempre son del todo ciertos, pues al igual que el resto de nosotros son humanos y corren los mismos riesgos. Uno de los que más se ha hablado en los últimos días son los hongos en las uñas, algo que incluso afecta al actor Chris Pratt.

El protagonista de "Guardianes de la Galaxia" usó sus redes sociales para algo más que compartir su rutina diaria y mantenerse más cerca de sus fans, pues aprovechó para demostrar que incluso los famosos pueden tener los problemas más comunes de salud como son los hongos en las uñas que dan una apariencia poco agradable y que además puede extenderse al resto de las uñas e incluso a la piel que las rodea. Desde su cuenta oficial de Instagram dejó ver lo que pocos querían ver: su dedo meñique afectado por este problema de salud.

Por supuesto, Chris Pratt se tomó el tema con bastante humor al no dar más detalles y sólo limitarse a decir que su dedo afectado fue su "look de la Met Gala", misma que se realizó el pasado lunes y a la que él no asistió. En la foto que acumula más de 400 mil me gustas y comentarios de todo tipo, se aprecia una uña amarilla y rugosa por lo que no pasó desapercibida para nadie y que incluso profesionales de la salud salieron a explicar que se trata de un hongo sin mayor gravedad, aunque la atención médica es indispensable para controlar el avance.

Aunque lo ideal es buscar ayuda médica o de un podólogo al detectar hongos en las uñas como los que presumió Chris Pratt, para nadie es secreto que existen muchos remedios caseros con los cuales combatir este problema y dejar los pies limpios e incluso suaves y entre los más populares y efectivos destaca el uso de bicarbonato de sodio que al usar de forma diaria puede dejar esta afección en el pasado.

Lo único que tienes que hacer es correr a tu despensa y botiquín de primeros auxilios por los ingredientes que te ayudarán a tener el preparado a base de bicarbonato para olvidarte de los hongos, pero antes de ponerlo en práctica recuerda que se debe de realizar todos los días y al menos por dos semanas para notar los cambios. De lo contrario, lo ideal es buscar ayuda profesional, pues en muchos casos los medicamentos tópicos son indispensables.

Ingredientes

Media taza de bicarbonato de sodio

de sodio Un recipiente de cristal

Un balde de agua limpia y tibia

Algodón

Pon en práctica esta rutina de cuidado de los pies todos los días. (Foto: Pexels)

Preparación

Mezcla el bicarbonato en polvo y el agua tibia hasta que no quede ningún grumo. Una vez listo el preparado, toma un pedazo de algodón y mójalo, pues será éste el que pases sobre tus uñas o en las zonas del pie afectadas por los hongos; de ser necesario moja más de una vez el algodón o reemplázalo con uno nuevo. Tras cubrir cada rincón afectado por los hongos, mete tus pies en el recipiente con el agua tibia y déjalos remojar de 15 a 20 minutos Saca los pies del balde y sécalos; evita enjuagarlos.

Así de fácil podrás deshacerte de los hongos en las uñas o pies que pueden afectarte a ti y a famosos como Chris Pratt, pues el bicarbonato de sodio es uno de los productos más recomendados por los experto gracias a sus propiedades antifúngicas que te ayudarán a retirar todo rastro de manchas amarillas o uñas rugosas; sin embargo, es importante que sigas otras medidas de higiene y que uses sandalias en lugares públicos como albercas, pues además de este mal también existe un riesgo latente de que presentes pie de atleta.

