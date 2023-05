¿Me hace daño comer carne echada a perder?

Seguramente alguna vez mientras hacías el súper terminaste en la sección de carne para preparar los platillos que a tu familia le encantan y para ello elegiste las piezas más frescas para que todos aprovechen cada uno de los nutrientes; sin embargo, esto no siempre ocurre ya que al prestar atención también es posible ver una mancha "oscura". Pues al igual que muchos otros productos, éste se puede descomponer con facilidad y esto te hizo dudar de si comprarla o no

¿Pero realmente la carne que ya está oscura es mala para la salud?, aunque muchas personas tienen la idea de que cuando los filetes ya no tienen un rojo vivo es porque están echados a perder o iniciando su descomposición, lo cierto es que se trata de una creencia asociada a lo estético. Y es que según la ciencia, estas manchas que aparecen sobre la superficie de las carnes no está ni siquiera cerca de la descomposición y es por ello que no supone ningún riego para la salud.

A pesar de que incluso las propias carnicerías o supermercados mantienen estas charolas con carne porque no representan ningún riego para la salud, lo cierto es que muchas personas las evitan por no entender qué es lo que pasa en este producto cuando está crudo y el creador de contenido e ingeniero de alimentos, biotecnología y buenondismo, Rafa Carbajal, compartió todos los detalles de qué es lo que ocurre.

¿Y tú, eliges la carne más roja? (Foto: Pexels)

¿La carne "oscura" realmente está echada a perder?

En un video explicativo para TikTok, el experto precisó que el color rojo de la carne y que guía a muchas personas para comprarla por estar fresca en realidad no es el tono del propio alimento, sino de una proteína llamada mioglobina que en contacto con el oxígeno es lo que ocasiona esas manchas oscuras sobre la superficie del producto; sin embargo, esto no indica que esté en descomposición.

"Tiene ese color porque en su estructura tiene un átomo de hierro y cuando está en presencia de oxígeno se torna de color rojizo, por eso siempre la carne que está en la parte de arriba es más rojiza, porque está más en contacto con el oxígeno y la que viene abajo está un poco más café", precisó.

Aunque hay varias razones para explicar lo anterior, la más común es que estas zonas oscuras aparezcan porque la carne ya perdió "una cantidad de mioglobina" que, de acuerdo con el experto, es la que "se acumula en forma de líquido en las charolas" y que es usual confundirla con la sangre. Por otro lado, agregó que otra de las posibles consecuencias de esta aparición sea que estuvo tantas veces en contacto con el oxígeno que terminó por perder su capacidad de retenerlo.

Estas manchas son por la pérdida de mioglobina. (Foto: TikTok)

Y seguramente tras entender lo anterior te preguntarás si es bueno o no para tu cuerpo comer la carne en este estado, pues aunque no está en proceso de descomposición, sí hay cambios en su estructura. La buena noticia es que no hay nada de qué preocuparse, ya que estas manchas marrones no son la única señal de que el producto se echó a perder, pues también se tienen que tomar en cuenta otros aspectos que van desde la textura hasta el olor.

Sobre ello, Rafa Carbajal detalló que las manchas cafés también se deben acompañar de otros factores que ayudarán a determinar si se trata o no de un producto que ya no sirve y que sí puede representar riesgos para la salud. Así que para salir de todas tus dudas asegúrate de prestar atención a otros indicadores como el mal olor o una textura pegajosa.

¿Es bueno para el cuerpo comer carne todos los días?

Pero más allá de si la carne está oscura o no, otra de las preguntas más comunes es si en general es un alimento bueno o malo para la salud y si bien es cierto que puede otorgarle al cuerpo muchos nutrientes como hierro, vitamina B12 y zinc, además que es una excelente forma de recibir proteína, se debe de tener cuidado con los riesgos que existen. De acuerdo con la revista NIH MedlinePlus, una de las consecuencias del consumo frecuente de carnes rojas son los problemas en el corazón.

"La investigación más reciente, realizada con el apoyo de los Institutos Nacionales de la Salud, ha encontrado una conexión entre el consumo diario de carne roja y el aumento de los niveles de una sustancia química que se ha relacionado con las enfermedades cardíacas. Esto sugiere que esta sustancia, el N-óxido de trimetilamina (TMAO, por sus siglas en inglés), aumenta mucho cuando se consume una dieta rica en carne roja. Los estudios anteriores han relacionado el TMAO con un mayor riesgo de ataque al corazón y accidente cerebrovascular", se lee en la publicación.

Mientras que cuando "las personas que estudiaron dejaron de comer carne roja y cambiaron por un mes a una dieta de aves de corral o vegetariana, sus niveles de TMAO se redujeron considerablemente"; sin embargo, la principal conclusión de todo esto es consumirlas con moderación para no añadir factores de riesgo a la salud del corazón.

