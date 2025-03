La canción que sigue doliendo cada jueves 11 de marzo por su desgarradora historia de amor y muerte

“Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón...” Fue una frase que sacudió los corazones por allá del 2008 cuando La Oreja de Van Gogh decidió rendirle homenaje a uno de los atentados más dolorosos que ha sucedido en Madrid, España. El desgarrador episodio sucedió el 11 de marzo de 2004 a las 7:37 de la mañana cuando una serie de explosiones sacudieron cuatro trenes del metro en plena "hora pico", en las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia. La detonación de diez explosivos, colocados en mochilas abandonadas por terroristas, resultó en la muerte de 193 personas y dejó más de 2,000 heridos, muchos de ellos con secuelas físicas y psicológicas de por vida.

El atentado fue perpetrado por un grupo islamista radical vinculado a Al Qaeda, en un acto que buscaba venganza por la participación de España en la invasión de Irak liderada por Estados Unidos. Este trágico suceso no solo conmocionó a España, sino que también afectó a toda Europa y dejó una profunda huella en la conciencia colectiva del continente.

Las secuelas del 11M fueron visibles en los días siguientes, cuando la sociedad española se unió en un sentimiento de duelo y rechazo hacia el terrorismo. Pero entre las numerosas manifestaciones de dolor, la música también jugó un papel crucial, especialmente a través de la famosa banda La Oreja de Van Gogh, que con su sencillo “Jueves”, logró transmitir la magnitud del impacto que tuvo el atentado, llegando a conmover a todo el mundo con esta canción que, aún hoy en día, es una herida abierta para el mundo.

“Jueves” es un tema que pertenece al disco "A las cinco en el Astoria" de La Oreja de Van Gogh, una banda originaria de San Sebastián, España, formada a mediados de los años 90 y quienes desde su creación lograron mantenerse vigentes en la música en español gracias a su estilo único que fusiona pop, rock y música alternativa. Así, la canción narra la historia de dos personas que se cruzan a diario en un tren, pero nunca se atreven a hablar.

En la letra, la protagonista describe cómo, después de varios encuentros fugaces, finalmente se atreve a dar el primer paso y hablar con la persona que le interesa en un día especial, un 11 de marzo. La canción sigue el tono romántico característico de muchas de las composiciones de la banda, pero la historia da un giro inesperado al final ya que en un cambio dramático, el encuentro entre los dos personajes se ve abruptamente interrumpido por la tragedia del atentado, convirtiéndose en referencia directa a las víctimas del 11M, como si el amor que pudo haber sido, quedó truncado por la violencia.

De esta forma, el sencillo no solo muestra el dolor y la pérdida, sino también la fragilidad de la vida humana y al mismo tiempo pone en evidencia el contraste entre los momentos cotidianos de la vida, como una simple plática entre dos personas en un tren, y los eventos que pueden cambiar todo en un abrir y cerrar de ojos. Este enfoque lírico, tan profundo y reflexivo, le valió a “Jueves” un lugar especial en los corazones de aquellas personas que recuerdan el atentado, convirtiéndola en una especie de himno de solidaridad y recuerdo.

Por otra parte, en una entrevista con Europa Press en 2008, Pablo Benegas, uno de los miembros más importantes de la banda, explicó que la canción fue escrita con la intención de rendir un homenaje a las víctimas del atentado, aunque el grupo prefirió no lanzarla inmediatamente después del suceso para evitar malentendidos sobre sus intenciones. En 2018, Xabi San Martín, otro miembro de la banda, reveló que las ganancias obtenidas por la venta de “Jueves” fueron donadas a diversas causas que luchan contra el terrorismo en Europa, lo que demuestra el compromiso social del grupo más allá de la música.

A lo largo de los años, “Jueves” se mantiene como una de las canciones más representativas de La Oreja de Van Gogh y alcanzó una enorme popularidad en diversos países de habla hispana. Cada 11 de marzo, las emisoras de radio y fans de la banda ponen la canción para recordar a las víctimas del 11M, aprovechando esta fecha para reflexionar sobre la importancia de la paz y la unidad frente a la violencia.

Si fuera más guapa y un poco más lista

Si fuera especial, si fuera de revista

Tendría el valor de cruzar el vagón

Y preguntarte: ¿quién eres?

Te sientas en frente y ni te imaginas

Que llevo, por ti, mi falda más bonita

Y al verte lanzar un bostezo al cristal

Se inundan mis pupilas

De pronto me miras, te miro y suspiras

Yo cierro los ojos, tú apartas la vista

Apenas respiro, me hago pequeñita

Y me pongo a temblar

Y así pasan los días, de lunes a viernes

Como las golondrinas del poema de Bécquer

De estación a estación, en frente tú y yo

Va y viene el silencio

De pronto me miras, te miro y suspiras

Yo cierro los ojos, tú apartas la vista

Apenas respiro, me hago pequeñita

y me pongo a temblar

Y entonces ocurre, despiertan mis labios

Pronuncian tu nombre tartamudeando

Supongo que piensas: qué chica más tonta

Y me quiero morir

Pero el tiempo se para y te acercas diciendo

"Yo aún no te conozco y ya te echaba de menos

Cada mañana rechazo el directo

Y elijo este tren"

Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado

Un día especial este once de marzo

Me tomas la mano, llegamos a un túnel

Que apaga la luz

Te encuentro la cara, gracias a mis manos

Me vuelvo valiente y te beso en los labios

Dices que me quieres y yo te regalo

El último soplo de mi corazón