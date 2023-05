Estos son los signos zodiacales más fríos en sus relaciones románticas, ¡olvídate de los besos y los mimos!

La astrología permite determinar ciertos rasgos de las personas, tales como su carácter, virtudes y defectos, por lo cual, también ayuda a saber cómo es que una persona se desempeña en sus relaciones románticas, no sólo en el ámbito sexual, sino en el plano emocional.

De ahí que sea posible determinar si es que un sujeto es más proclive a serte fiel en función de su signo del zodiaco, o bien, cuáles son los signos más candentes en la cama. Pero ya que no todo se reduce a las relaciones sexuales, siempre es bueno tener en cuenta cuáles son los signos más cálidos en sus relaciones románticas, por ello, hoy te diremos qué signos zodiacales son los más fríos en sus noviazgos.

Capricornio: el signo más frío del zodiaco

La cabritas del zodiaco son personas que en primera instancia son difíciles de conquistar y una vez que ya logran depositar su atención en alguien no son las típicas parejas que se mandan mensajes de buenos días y buenas noches, ya que muchas veces tienden a mostrarse indiferentes, al menos hasta que entran en confianza y se sienten realmente seguros con sus novios o novias, las cuales incluso se pueden llegar a sentir ignoradas cuando están con los Capricornio, lo cual no es del todo falso, ya que es posible que los regidos por este signo les den por su lado a sus intereses románticos.

Al ser personas selectivas, los Capricornio no suelen ser de muchos amigos, lo cual les dificulta encajar con la familia o conocidos de su pareja, mostrándose retraídos en los eventos sociales, en los cuales, curiosamente tratan de manera fría a su pareja, ya que no les gusta ser asociados con personas emocionales, esto en atención a que, muchas veces, la experiencia ha provocado que prefieran ocultar sus sentimientos, aunque esto no quiere decir que no te tengan afecto, la cosa es que no saben cómo expresarlo.

Virgo: el signo menos romántico del zodiaco

Los Virgo son personas metódicas que siempre están pensando en sus pendientes y cómo conseguir sus objetivos profesionales, por lo cual, muchas veces tienden a mostrarse fríos en sus relaciones, ya que en vez de perder el tiempo llenando de cumplidos o detalles a alguien, son personas a las que les gusta disfrutar de su tiempo libre cultivando a la mente, algo que les ha ganado el título de "los cerebritos del zodiaco".

Con todo y el hecho de que son el signo menos romántico del zodiaco, no podemos dejar de mencionar que este signo es muy leal y difícilmente te pondrá los cuernos, ya que de por sí le cuesta hacerse tiempo en la agenda para una relación, como para andar pensando en tener dos. Esto sin mencionar que son personas que valoran la honestidad y la verdad, por lo cual, es posible que si les dices mentiras te castiguen con el látigo de su indiferencia, algo que de por sí es parte de su naturaleza.

Escorpio: el signo más frío en sus relaciones románticas

A pesar de que es uno de los signos más apasionados cuando se trata de mantener un encuentro sexual, lo cierto es que la parte emocional no se les da a los escorpiones del zodiaco, ya que no suelen abrir su corazón de buenas a primeras, algo que siempre los envuelve en un halo de misterio que los hace irresistibles para muchas personas.

Sin embargo, ya que están en una relación, tanto misterio tiende por aburrir a sus parejas, las cuales, cansadas de su egoísmo terminan dejándolos, especialmente porque se sienten desplazados de su vida, tal y como si nunca les dieran su lugar, pues lejos de hacerles una muestra de afecto, se comportan de lo más fríos con sus novios o novias, tanto en público como en privado.

