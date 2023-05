Derrochan miel: estos son los signos zodiacales más amorosos

En el zodiaco, así como hay signos que son muy vengativos y enojones, también hay algunos que son dulces, empáticos y hasta detallistas, lo cual está relacionado de manera directa con la posición de los astros que los rigen. De hecho, la astrología incluso puede ayudar a determinar qué personas son más proclives a nunca poner los cuernos, algo que puede llegarte a ser de mucha utilidad si buscas un amor leal.

Aunque si estás a la espera de una persona que te llene de arrumacos, mimos y mucho cariño también puede serte de utilidad tener en mente el signo zodiacal que rige a tus pretendientes, ya que con base en este puedes saber si cumplen tus expectativas románticas o si es mejor que sigas buscando. Por ello en esta ocasión te diremos cuáles son los signos más amoros del zodiaco.

Piscis, el signo más meloso del zodiaco

Los pecesitos del zodiaco son personas que son muy protectoras con las personas que aman, a las cuales no temen en demostrar su afecto de diversas maneras, las cuales puede ir de caricias, besos y abrazos hasta detalles más elaborados, tales como regalos y canciones escritas por ellos mismos.

Además, los Piscis son personas que se dejan fluir, así que no temerán en mostrarte su cariño en todo su esplendor, importándoles poco el hacerlo de manera privada o pública, ya que para ellos el amor, no sólo de pareja, sino de cualquier tipo, no es algo que deba ocultarse, sino gritarse a los cuatro vientos.

Personas amorosas y los Tauro

Así como les gusta ser atendidos y gozar de atenciones, los toritos del zodiaco disfrutan mucho dándole mimos a su pareja, la cual rápidamente se vuelve el centro de su mundo. Aunque, en general, los Tauro son muy cariñosos con sus seres queridos, ya que para ellos lo más importante es que las personas de su alrededor estén felices y se sientan amadas.

Aunque son personas que son tachadas de materialistas, lo cierto es que los Tauro no sólo velan por su bienestar económico, sino por el de su familia, a la cual siempre quieren rodear de lujos y detalles que les demuestren su cariño. Sin embargo, sus atenciones no se quedan en el plano material, sino que trascienden a detalles como cariñitos, platillos que ellos mismos cocinan e incluso hacerles una manualidad, algo que los hace los más amarosos del zodiaco.

Amorosos y tiernos, así son los Libra

La naturaleza de los regidos por Libra es ser tiernos, románticos y muy sentimentales, por lo cual, no es de extrañarse que se encuentren dentro de este listado. A pesar de ser muy indecisos, los Libra son muy fieles con sus cariños y lo mejor es que al ser personas empáticas siempre dan lo mismo que a ellos les gustaría recibir.

De tal suerte que un Libra siempre te tratará como un rey, algo que algunas veces provoca que las personas de su alrededor se aprovechen de ellos. Son atentos y serviciales, por lo cual, siempre estarán al pendiente de tus necesidades afectivas, mostrándose dispuestos a ser un verdadero manojo de dulzura.

