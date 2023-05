¿Inconquistables? 5 signos del zodiaco que tardan mucho en enamorarse, según la astrología

Así como existen personas que a la mínima insinuación ya consideran que encontraron a su pareja perfecta, también hay a quienes se les dificulta forjar lazos románticos con los demás, no porque no los consideren dignos de su amor, sino simplemente porque su signo del zodiaco los convierte en sujetos técnicamente inconquistables.

Por lo cual, es probable que el signo zodiacal de tu compañera de secundaria que nunca te hizo caso y del amigo de tu hermano al que le mandabas cientos de señales de que te gustaba estén en este listado, en el que incluso podrías llevarte una sorpresa si es que descubres que tú también estás en él.

Capricornio: los más difíciles de conquistar

A este signo del zodiaco de por sí le cuesta trabajo socializar, así que mantener una relación con alguien es un verdadero reto, por lo cual es uno de los signos más difíciles de conquistar, aunque ojo, no es imposible que se enamoren y una vez que logres acceder a su corazón es posible que nunca te quieran dejar ir, ya que dejarán de lado su sentido de independencia con tal de vivir de la manera más romántica con su ser amado.

Es muy difícil que un Escorpio se enamore

Los Escorpio son bastante complicados, ya que así como son un signo atractivo por naturaleza, también son personas que rompen el corazón a diestra y siniestra, esto porque no les gusta que los comiencen a asediar con cursilerías y rápidamente se cansan de la monogamia, algo que demuestra que no personas que se enamoren con facilidad e incluso cuando ya tienen una relación de mucho tiempo, no dudarán en cambiar a esa persona si es que llega alguien que haga que su sangre hierva.

Virgo: su perfeccionismo les impide enamorarse

Las personas regidas por este signo zodiacal son críticas y perfeccionistas por naturaleza, características que hacen que tengan los estándares muy altos, algo que los hace crear una barrera para que no se les acerquen personas que no consideran dignas de su amor. Sin mencionar que, una vez que ya están en una relación, lo más probable es que le den un periodo de vida para ver si es que realmente funciona o si simplemente se dejaron llevar por una proyección que al final terminó siendo toda una fantasía, pues ellos no son personas conformistas y mucho menos deshonestas.

Cosas complicadas y conquistar a un Géminis

Si quieres retar a tu mente y a tu corazón, lo mejor que puedes hacer es tratar de conquistar a un Géminis, ya que, así como pueden ser dulces y románticos, en un momento dado pueden tornarse egoístas y fríos, pero esto no es su culpa, sino de su gemelo malvado que los hace ser bipolares y cambiantes, algo que muchas veces les dificulta darle una oportunidad al amor.

Acuario ¿su ambición les impide enamorarse?

Aunque muchos piensan que los Acuarianos son personas que sólo se mueven por el aspecto económico, lo cierto es que una de las razones que les impiden entregar su corazón, más allá de la estabilidad monetaria, es el hecho de que sienten que nunca conocen por completo a alguien, cuestión que provoca que no se dejen llevar por sus sentimientos y sean considerados dentro de la lista de las personas que tardan mucho en enamorarse.

