5 novelas de fantasía para entrar al mundo de la literatura

Siempre que un libro se abre una historia nueva llega a materializarse y realidades alternas que incluso pueden suceder en otros mundos inundan nuestras mentes para escapar, aunque sea por un rato, de las banalidades humanas que nos hacen sufrir. Es así como los libros pueden ser un lugar seguro en donde otros seres no dejarán formar parte de sus historias, pero muchas veces, estos seres suelen ser complicados de entender y lo que debería ser un momento de relajación se convierte en un martirio innecesario que culmina en el rechazo de todas las historias.

Muchas autoras y autores afirman que para convertirte en un lector ávido y enérgico, es necesario encontrar el libro adecuado para cada persona, por eso es recomendable comenzar con historias simples y parece ser que las novelas de fantasía son las indicadas para ello. Con la finalidad de ayudarte a encontrar el libro indicado para ti, aquí te muestro cinco novelas de fantasía que podrían interesarte.

La lectura puede ser una forma de entretenimiento sin pantallas (Foto/Freepik)

Las Crónicas de Narnia (C.S. Lewis)

Las Crónicas de Narnia (The Chronicles of Narnia) es una saga de libros juveniles escrita por el escritor y profesor angloirlandés C. S. Lewis entre 1950 y 1956. La saga compuesta por siete libros relata las aventuras en Narnia, una tierra de fantasía y magia poblada por criaturas mitológicas que se ven envueltas en la eterna lucha entre el bien y el mal, los personajes y muchas de las ideas fueron tomadas de la mitología griega y la mitología romana, así como de los cuentos de hadas tradicionales británicos e irlandeses.

Aunque suene tedioso leer siete libros, la redacción es muy sencilla y debido a toda la magia que existe entre sus páginas es bastante sencillo devorar cada una de las historias; en este mundo hay dos formas de leer la saga de Las Crónicas de Narnia:

Por orden cronológico

El sobrino del mago. El León, la bruja y el armario. El caballo y el muchacho. El príncipe Caspian. La travesía del Viajero del Alba. La silla de plata. La última batalla.

Por orden de publicación

El león, la bruja y el armario (1950). El príncipe Caspian (1951). La travesía del viajero del alba (1952). La silla de plata (1953). El caballo y el muchacho (1954). El sobrino del mago (1955). La última batalla (1956).

Trilogía del Mundo de Tinta (Cornelia Funk)

Después de la visita nocturna de un extraño llamado Dedo Polvoriento, Mo y su hija Meggie abandonan rápidamente su hogar llevando consigo un libro misterioso y peligroso junto con el mínimo de equipaje necesario. La identidad verdadera de Dedo Polvoriento, Capricornio y Lengua de Brujo se desvelará en un viejo pueblo de las montañas de Liguria y en un libro. Cuando Mo saluda al extraño visitante en su casa, Meggie siente que esa persona es una gran amenaza para su padre y deciden huir al sur, a la casa de tía Elinor, dueña de una biblioteca fascinante, allí, Meggie descubrirá que los forasteros que aparecen y desaparecen llaman a su padre Lengua de Brujo, ya que tiene la habilidad de dar vida a los personajes de los libros al leer en voz alta.

Esta trilogía se desarrolla dentro de otro libro en donde las palabras tienen el poder de cambiar la realidad de quien posee el don de sacar a los personajes de las páginas con el simple hecho de leer en voz alta. Estas novelas tienen la capacidad de crear lazos estrechos entre cada uno de los personajes y las y los lectores; en cada página hay seres fantásticos que asombran por su misticismo y los giros de trama te mantienen anclado a aquella fantasiosa realidad.

El primer libro fue adaptado en una película protagonizada por Brendan Fraser (Foto/Captura de pantalla)

La saga está compuesta por tres libros que, a pesar de su gran extensión, se leen fácilmente:

Corazón de tinta. Sangre de tinta. Muerte de tinta.

El castillo ambulante (Diana Wynne Jones)

En el país de Ingary, donde se pueden encontrar cosas como las botas de siete leguas o las capas de invisibilidad, no es raro que una bruja te maldiga. Cuando la Bruja del Páramo convierte a Sophie Hatter en una anciana, la joven decide buscar ayuda en el único lugar mágico que se le ocurre: el castillo ambulante que aterroriza a los habitantes de Market Chipping. En el castillo, además de un demonio del fuego, se encuentra el malvado mago Howl, hábil en hechizos y en romper corazones.

El castillo ambulante es considerado uno de los clásicos modernos de la literatura fantástica y ha sido reeditado en todo el mundo desde su publicación. En 2004, Studio Ghibli produjo una adaptación dirigida por Hayao Miyazaki que recibió una nominación al Oscar.

Coraline (Neil Gaiman)

Después de mudarse a su nueva casa, Coraline explora las catorce puertas que existen dentro su hogar, trece puertas se pueden abrir sin problemas, pero la decimocuarta está bloqueada y cerrada. Después de encontrar una manera de abrirla, Coraline se encuentra en un pasadizo secreto que la lleva a otra casa casi idéntica a la suya, pero con algunas diferencias inquietantes; la comida es deliciosa, los juguetes son maravillosos y hay otra madre y padre que quieren que Coraline se quede con ellos y se convierta en su hija.

Pero Coraline pronto se da cuenta de que hay algo siniestro en la nueva casa y sus habitantes. A través de los espejos, ve a otros niños atrapados allí como almas perdidas, extrañamente ella es su única esperanza de salvación, pero para rescatarlos, también debe recuperar a sus verdaderos padres y superar el desafío que le permitirá volver a su vida anterior.

Coraline fue adapatada en una película (Foto/Captura de pantalla)

La historia interminable (Michael Ende)

La novela La Historia Interminable está dividida en dos partes bien diferenciadas. En la primera, se narra la historia de Atreyu, un joven guerrero que emprende una búsqueda en el reino de Fantasía para encontrar una cura para la enfermedad que está acabando con la vida de la Emperatriz Infantil. Paralelamente, se presenta a Bastián Baltasar Bux, un niño solitario que encuentra un libro con el mismo título que la novela y que poco a poco comienza a sentir como real. La historia se desarrolla en dos mundos distintos, el mundo real y el mundo fantástico, y ambos protagonistas se ven involucrados en una aventura que tiene como objetivo salvar a Fantasía de la "Nada".

En la segunda parte, que transcurre inmediatamente después del desenlace de la primera, la historia se centra únicamente en Fantasía y en el viaje de Bastián a través de ella. La trama muestra cómo el niño reconstruye el mundo fantástico a partir de su imaginación, tras haberse convertido en una parte integral de la historia.

SIGUE LEYENDO:

HBO Max: la nueva serie de Harry Potter, todo lo que sabemos de ella

El aterrador caso de Rhoda Derry: pensaron que estaba poseída y la torturaron

Las buganvilias no son color rosa, la verdad detrás de su engañoso descubrimiento