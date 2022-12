Con “Morras leyendo morras” buscan empoderar a las nuevas autoras mexicanas

Bajo el lema #ResistimosParaEscribir Lorena Valdivieso, Aleida Argueta, Verónica Zúñiga y Melissa Escobedo crearon “Morras leyendo morras”, un proyecto que busca empoderar a las escritoras contemporáneas a través de la difusión de sus obras literarias y las de otras autoras con lecturas en grupo que permiten conocer sus narrativas.

De acuerdo con Aleida Argueta, miembro del consejo del proyecto, se trata de un esfuerzo por reconocer a aquellas mujeres que a través de las letras han contribuido a la literatura y que inspiran a las nuevas generaciones, para que las más jóvenes “dejen de ser silenciadas o cuestionadas por sus ideas y su forma de escribir”.

“Morras leyendo morras” nace oficialmente en el año 2020 como parte de un proyecto universitario de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en el que las jóvenes cuestionaron la falta de un discurso que aludiera a las mujeres dentro de literatura.

“Cuando me preguntan cómo hice para descubrir a las autoras contemporáneas que me influyen como persona y en mi trabajo, siempre respondo que gracias a mis amigas, no estamos descubriendo el hilo negro, pero hemos confirmado que las redes entre mujeres son muy importantes, porque como en todo, sólo puedes escalar si piensas como hombre, no debemos permitir que nos silencien y que desestimen nuestro trabajo por no pensar desde lo patriarcal”, dijo Argueta.

(Créditos: Cortesía)

En cuanto a la dinámica de estas lecturas, Lorena Valdivieso compartió que estas se dividen por ediciones y que cada una cuenta con la participación de cuatro autoras, quienes a su vez, leen fragmentos de historias, poemas y ensayos de otras escritoras.

Al ser un proyecto que nació en las aulas de una universidad, “Morras leyendo morras” toma a autoras consolidadas no sólo para dar conocer su trabajo, sino para que ellas puedan compartir lo que leen y con ello abrir paso a nuevas narrativas y escritoras.

En el proyecto han participado mujeres con una amplia trayectoria dentro de la literatura como Sylvia Aguilar Zéleny, Ana Pessoa, Olivia Teroba y Jazmina Barrera, hablando de autoras más contemporáneas.

Aunque inició como un proyecto mayormente de difusión, “Morras leyendo morras” también busca empoderar a través de la escritura, por lo que el proyecto apuesta por construir una memoria colectiva artística y cultural donde las mujeres que se lean y se acompañen en la creación de nuevas narrativas.

“Buscamos espacios donde podamos vernos”, expresó Verónica Zúñiga, quien explicó que como parte del proyecto se busca la impresión de un catálogo que reúna a todas las artistas que han participado, y por otra parte, a las que han sido leídas como parte del proyecto.

(Créditos: Cortesía)

Actualmente el proyecto vive en línea, sin embargo, este año “Morras leyendo morras” tuvo presencia en la Universidad Autónoma de Nuevo León a través del festival UANLeer, en el Tecnológico de Monterrey y el Festival Internacional de Literatura (FIL) de esa misma ciudad.

Respecto a las autoras que han pasado por cada edición, Lorena Valdivieso explicó que entre invitadas y autoras recomendadas en éstas se ha abordado la obra de 30 escritoras internacionales, principalmente mexicanas.

Se ha visibilizado la obra de autoras más jóvenes como Greta Ramos, Dalaia Rodríguez, Michelle Canseco, Bárbara Monsiváis, Mariana Brito Olvera, Elma Correa, Dahlia de la Cerda y Sabina Orozco.

Busca impulsar el trabajo de autoras de preparatoria y universidad.

Intenta la inclusión de autoras dentro de los programas educativos que tienen que ver con la literatura o las letras dentro del sistema educativo medio y medio superior

6 ediciones lleva.

30 autoras han participado.

2 años han cumplido de manera formal.

PAL