La Fiesta del Libro y la Rosa celebra 15 años de celebrar la lectura

En sus 15 años de existencia, la Fiesta del Libro y la Rosa “se ha politizado inevitablemente por lo que ha ocurrido en el país”, afirmó Rosa Beltrán, coordinadora de Cultura UNAM, al presentar la edición 2023 del encuentro literario. Este año no será la excepción: el tema que se ha elegido es Resistir con la palabra: utopías posibles, y busca abrir caminos para la libertad de expresión y de pensamiento.

“Vivimos atrapados en discursos de odio, inmersos en un choque de una gran violencia, parece no haber espacios para el diálogo, para la disensión, para la argumentación, no solamente habitamos espacios habitamos discursos, y no sólo en este país, en todo el mundo, esos discursos son de violencia, alimentan la violencia”, opinó la escritora.

Del 21 al 23 de abril, la Fiesta del Libro y la Rosa se llevará a cabo en el Centro Cultural Universitario (aunque también extiende su programa a otras sedes universitarias de la ciudad) con la participación de 410 escritores, artistas y promotores culturales (de los cuales 217 son mujeres y 193 hombres), quienes participan en un nutrido programa que incluye más de 300 actividades.

Este año, el encuentro decidió sustituir los nombres de escritores que identificaban sus foros por el de palabras como Utopía, Libertad, Igualdad, Memoria y Equidad, entre otros; además el área dedicada a la venta de libros se extendió: de los 79 expositores que hubo el año pasado, creció a 107, y de 105 stands instalados, aumentó a 144. Los organizadores esperan que la afluencia también crezca como ha sucedido en tres lustros, pasando de 5 mil en su primera edición a los 28 mil de 2022.

Autores como la crítica iraní Negar Azimi, las argentinas Claudia Piñeiro y Mercedes Halfon, los mexicanos Alma Delia Murillo y Enrique Serna, el chileno Alejandro Zambra o el peruano Santiago Roncagliolo, forman parte del programa que rinde homenajes a Ricardo Garibay y Luisa Josefina Estrada. Entre los temas que serán discutidos en las diferentes mesas están: escrituras desde el exilio, La censura política y religiosa, la militarización, la libertad de prensa, lo políticamente incorrecto, la revolución de las mujeres y las distintas masculinidades.

Durante sus tres lustros de vida, el encuentro ha convocado a 228 mil personas

La fiesta contará con 8 foros, 115 presentaciones de libros y 40 mesas de reflexión

El Foro Creatividad está dedicado a los niños de entre 6 y 14 años

PAL