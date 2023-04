El aterrador caso de Rhoda Derry: pensaron que estaba poseída y la torturaron

Hace algunos años era más común usar la posesión demoniaca para justificar ciertos trastornos mentales que afectaban a las personas y si bien es cierto que con el avance de la medicina esto ha ido desapareciendo, existen historias escalofriantes en donde las protagonistas tuvieron que aguantar una vida de tortura debido a las creencias religiosas del pasado. Un ejemplo de ello es el aterrador caso de Rhoda Derry, una mujer estadounidense que fue torturada por más de 40 años debido a una condición mental no diagnosticada que fue confundida con una posesión.

Rhonda nació en el estado de Illinois, Estados Unidos, en el año 1834. Su niñez y juventud fueron buenas ya que su padre era un exitoso granjero que siempre buscó cubrir todas sus necesidades; durante su adolescencia se enamoró perdidamente de un vecino que trabajaba en su propia granja, pero a pesar del amor de ambos, los padres de él no aprobaban la relación por lo que hicieron todo para disolver el compromiso; al ver que ninguna de las acciones daba resultado, la madre del joven amenazó a Rhonda con practicarle un ritual para que fuera poseída por un demonio y con esta amenaza comenzaron los sucesos extraños.

Rhoda Derry antes de ser torturada (Foto Twitter/ @cronopiatw)

El comienzo del sufrimiento

Después de recibir aquella amenaza, Rhonda quedó tan aterrorizada que comenzó a dormir con su madre y una noche, mientras ambas descansaban juntas, una presencia invisible comenzó a mover bruscamente la cama por lo que ella se levantó inmediatamente moviéndose, desesperada, de un lado a otro de la habitación. A raíz de esa noche, parecía ser que Rhonda era alguien completamente distinta, se cuenta que la joven se volvió agresiva, e incluso su apariencia física cambió ya que su cara comenzó a deformarse hasta el punto de quedar irreconocible.

Las personas más cercanas a ella afirman que, durante sus ataques erráticos, hablaba en leguas desconocidas y esto fue lo que les hizo pensar que aquello era una verdadera posesión demoniaca. Con el paso del tiempo, Rhonda se volvió más agresiva, los ataques cada vez eran más fuertes debido a que tenía una fuerza descomunal y nadie podía tranquilizarla; sin más opciones, sus padres decidieron internarla en un Centro Psiquiátrico ubicado en un pueblo cercano, pero lejos de ayudarla fue ahí donde la verdadera tortura comenzó.

Se dice que la cara de Rhonda se deformó por completo (Foto Twitter/ @cronopiatw)

Una tortura perpetua

El trato que recibió Rhonda fue inhumano porque debido a su comportamiento violento y la fuerza que tenía, fue encerrada en una jaula que no tenía nada más que paja, además, lejos de recibir un tratamiento era aislada y eran otros pacientes quienes intentaban cuidar de ella. La joven no salía de la jaula y en ese tiempo sus extremidades crecieron exageradamente, llegando al punto en el que sus rodillas rozaban con los barrotes de la jaula y como no fue cambiada de lugar, sus piernas y brazos se deformaron al grado de perder la movilidad de la mitad de su cuerpo.

Después de algunos años (no se sabe cuántos exactamente), Rhonda fue trasladada a una caja de madera que sólo tenía algunos agujeros en donde el aire podía transitar y debido a las condiciones sumamente precarias del hospital, las ratas ingresaban a la caja y hacían sus nidos ahí mismo, junto a su cuerpo inmóvil. La desesperación de existir en aquella tortura medieval hizo que la mujer se rascara compulsivamente los ojos hasta quedar completamente ciega.

El reslutado de la tortura de Rhonda (Foto Twitter/ @cronopiatw)

Esta tortura duró alrededor de 40 años hasta que en 1904 fue llevada al asilo Bartonville en donde pasó sus últimos años; como consecuencia de su atrofiado cuerpo, su movilidad se limitaba a arrastrase por los pasillos de la institución ya que sus piernas no podían sostenerla. Dos años después, en 1906, Rhonda sufrió un severo ataque de epilepsia que duró horas, nadie encontró una explicación a eso y los cuidadores, desesperados y sin poder controlarla, cortaron su garganta e hicieron pasar este asesinato como un suicidio.

Años más tarde, uno de los enfermeros confesó el crimen que todos conocían, pero a pesar de ello nadie fue arrestado para hacerse responsable de la muerte de Rhonda. Después de su muerte, Rhonda Derry se convirtió en una leyenda ya que se dice que, en los pasillos, ahora demolidos, del asilo podía verse su silueta arrastrándose por el lugar.

El asesinato de Rhonda nunca fue resuelto (Foto Twitter/ @cronopiatw)

¿Posesión o trastorno?

La creencia de la posesión demoniaca es una idea antigua que sigue presente en algunas culturas y religiones, sin embargo, esta creencia puede tener graves consecuencias para las personas que sufren enfermedades mentales, ya que puede llevar a la negación de su condición y a la falta de tratamiento adecuado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada cuatro personas en el mundo sufrirá algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida; trastornos, como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia o el trastorno bipolar, son afecciones médicas que requieren atención y tratamiento especializados, pero en algunos lugares del mundo, estas enfermedades son consideradas una posesión demoníaca.

Esta creencia puede llevar a consecuencias graves para las personas que padecen trastornos mentales ya que la negación de la existencia de la enfermedad puede llevar a la falta de tratamiento y, por lo tanto, a un empeoramiento de la condición. Además, la creencia en la posesión demoníaca puede llevar a la estigmatización y a la discriminación de las personas que padecen estos trastornos, afirma la revista médica The Lancet Psychiatry.

