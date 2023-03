VIDEO FUERTE: un youtuber se infiltró a un exorcismo en la Catedral de la Santa Muerte y es impactante

El exorcismo de una supuesta posesión demoníaca a una mujer fue documentada por el youtuber Yulay luego de su visita a la Catedral de la Santa Muerte ubicada en el municipio de Pachuca en Hidalgo. Durante el metraje de casi 20 minutos, el influencer documentó el proceso del exorcismo además de tomar aspectos del interior del recinto que fue fundado por Óscar Pelcastre, un ex presidiario que rinde culto a la figura de la Muerte.

Dentro de la catedral hay imágenes de demonios. Foto: Especial

“Él es el jefe de jefes, el rey de reyes de la oscuridad de la tierra… Tú vienes a pedirle la mano a él, y él lo tiene que cumplir”, dijo Óscar a Yulay durante la introducción del video donde se muestran aspectos de algunos rituales satánicos. El fundador de la catedral, quien además es el líder de los comerciantes de la región y es conocido también como el “Perro Pelcastre”, reconoció su devoción por la Muerte y por Satanás.

Óscar indicó que el culto hacia ambas figuras las encontró durante su estancia en la cárcel, ya que luego de haber recibido la notificación de su liberación, se le apareció la imagen de un diablo. En agradecimiento, prometió que una vez que estuviera fuera de prisión, le construiría un recinto en su honor, por ello surgieron tanto la catedral como el Palacio de Satanás. Al respecto comentó:

“El Palacio de Satanás es un culto al angelito negro. (Ayuda a las personas) a liberarse de las energías negativas a través de un ritual de transformación de la persona para que salgan de su cuerpo las identidades oscuras. Lo que se hace es una sanación de su energía, su aura, donde se abren puertas cósmicas para tener contacto con estos entes”.

Óscar Pelcastre tiene una devoción a la Muerte. Foto: Especial

Entre pentagramas y “objetos sagrados”

Durante el recorrido que realizó el influencer se observan pentagramas de sal y otros “objetos sagrados” que eran acompañados de los gemidos, risas y gritos de las personas que estaban presentes dentro de la catedral. Algunos visitantes acuden para que sean “purificadas”, indicó Óscar quien indicó que cada persona es libre de creer o no en ese tipo de situaciones, “cada quién tiene su punto de vista”, acotó.

Desde rituales a procesiones llegan al recinto. Foto: Especial

Sobre las posesiones demoníacas, Óscar dijo que se pueden manejar de varias formas. “Son entidades de oscuridad que en su momento tiene la gente… Van a ver puramente algo como si fuera un exorcismo de cada persona de la forma que la misma energía que son muertos le podemos llamar o demonios que tienen dentro”, indicó el fundador de los recintos previo a presentar un exorcismo.

Un hombre afirmó que ha sido poseído alrededor de ocho y 10 veces cada vez que acude a la catedral, “pierdo la noción del tiempo, me voy de mi cuerpo, me pongo muy agresivo, me sale una fuerza muy increíble, empiezo a golpear”, indicó la persona que lleva una imagen en la frente en referencia de un demonio, el cual aseguró que disfruta ser poseído, por ello visita el recinto.

En el mismo clip, una mujer es exorcizada por Óscar, ya que aseguró que una entidad estaba dentro de ella. “Regresa a la oscuridad”, dijo previo a golpearla en su estómago para iniciar con la expulsión de la entidad. Con las pupilas perdidas y con algunas lágrimas cayendo de su rostro, la mujer es ayudada por el hombre. “No siente nada, no sabe dónde está, no siente dolor” dijo mientras la sigue golpeando en su vientre.

En la Catedral de la Santa Muerte se presentan exorcismos y rituales satánicos, además de procesiones para los simpatizantes de los demonios. Al momento el video contabiliza más de 326 mil reproducciones con casi 10 mil likes en la cuenta de YouTube de Yulay.

