FUERTES IMÁGENES: difunden un nuevo caso de bullying en Teotihuacán, ahora en un CETIS

Un nuevo caso de bullying en San Juan Teotihuacán, Estado de México, fue denunciado en las redes sociales, ahora con la participación de dos adolescentes estudiantes del CETIS número 141 ubicado en la avenida Jorge Jiménez Cantú. A través de un video se captó el momento cuando las dos jóvenes se enfrentan en un terreno baldío que está cerca de la institución educativa, el cual se hizo viral en Internet.

La víctima identificada como Andrea Lizbeth, indicó que en el instante que salía de la escuela, fue sorprendida por su agresora cuando caminaba hacia su casa. La compañera de la agredida la tomó de los cabellos hasta que pudo tirarla en el suelo donde siguió golpeando a la niña que trataba de defenderse, hasta que ya no pudo más y solo recibía los golpes de le hacía la bulleadora con su puño cerrado.

Al ver que la víctima de bullying no podía defenderse más, las compañeras de la agresora se acercaron para separar a las dos jóvenes estudiantes, justo en ese momento se corta el video. Al día siguiente, Andrea relató que una de sus compañeras de la escuela le pegó, ya que tenía tiempo que ambas estaban enfrascadas en algunos problemas, indicó la adolescente para el medio local M noticias.

“Ayer me agarró por atrás, me tiro al piso y me empezó a pegar”: Andrea Lizbeth.

Andrea pidió que las autoridades le hagan caso para atender su problema. “Que la saquen de la escuela”, señaló mientras recordó que a pesar de que avisó a las autoridades administrativas del CETIS 141, no han hecho nada al respecto. “Ya fui pero no me hacen caso, que no la justifican pero quieren llegar a un acuerdo, pero yo quiero que la saquen”, acotó.

Andrea cuando fue atacada por su agresora. Foto: Especial

Si tiene problemas médicos "se les pagan"

Por su parte, Iraís Irma Jiménez, la mamá de Andrea Lizbeth, acudió a la escuela para atender la denuncia de su hija. Señaló: “Me comenta la directora que la niña sólo quiere pedir perdón, también la mamá a mi y a mi hija, pero a mi no se me hace justo sólo un perdón, yo quiero que saquen a la niña”, dijo la enojada madre de familia quien agregó:

“Yo le comenté a la directora que no se me hace justo que esté una niña así en la institución, ella me dice que solo lleguemos a un acuerdo nada más”, dijo la mamá de Andrea.

El video de la agresión viralizó en las redes. Foto: Especial

Dijo que las autoridades le dijeron que la mamá de la niña agresora no puede acudir a las juntas de la escuela ya que su trabajo no se lo permite, no obstante indicó que ella también labora y aún así se dio tiempo para atender el problema que sufre Andrea. Asimismo contó que la directora le pidió que llevara a su hija a una revisión médica.

“Me dijo 'llévela ahorita al doctor y si hay algo, algún problema aquí se le paga'. Imagínese si hubiera pasado más cómo estaríamos en este momento como las demás… Se ve que no hay vigilancia ni nada”, dijo.

Finalmente, la madre de Andrea enfatizó que a pesar de que se habla con las autoridades del CETIS 141, estos no hacen nada: “En lugar que solucione ellos, no solucionan nada”. El nuevo caso de bullying en Teotihuacán se presenta a días de la muerte de la estudiante Norma Elizabeth quien a sus 14 años de edad murió por consecuencia de haber recibido golpes en la cabeza con una piedra que su agresora usó para atacarla.

SIGUE LEYENDO:

Destituyen a directora por muerte de Norma Lizbeth, víctima de bullying en secundaria

Exhiben inquietantes secretos de Vladimir Putin vistos en su desafiante viaje en Ucrania

RMG