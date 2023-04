Fases lunares: así puedes hacer el trend viral de TikTok para saber si eres compatible con tu pareja

Una de las creencias más comunes si del amor se trata es que cuando uno encuentra a esa persona especial todo parece funcionar de maravilla y desde el primer intento, no hay peleas ni obstáculos a superar y cuando se presenta la primera diferencia todo se soluciona sin mayor problema. A pesar de ello, esta idea del amor romántico es muy cuestionable y es que lo cierto es que el trabajo de ambas partes es indispensable para lograr todo lo anterior, pero no todo acaba aquí y es que según la astrología hay otro aspecto a tomar en cuenta y con el cual descubrir la compatibilidad que existe entre la pareja y son las fases lunares.

Las fases lunares no son más que los cambios de posición que la una tiene respecto a nuestro planeta y que varían a lo largo del mes, pero como todo en el mundo de la astrología, la posición de los astros determina muchos aspectos que van desde cuándo habrá una buena o mala energía, saber qué día es bueno para cortarse el cabello, hasta saber más sobre nuestra personalidad y de ahí su importancia para saber qué tanta compatibilidad tenemos con los otros. Por supuesto, una de las más importantes es la que tenemos en pareja, ya que cada vínculo puede representar desde algo kármico hasta algo duradero y de por vida.

Así de fácil puedes saber qué tan compatibles son tú y tu ser amado. (Foto: Captura de pantalla)

Es precisamente esto último lo que se ha hecho viral en TikTok, donde muchos usuarios han comenzado a analizar si ellos y sus respectivos enamorados realmente son almas gemelas y se complementan a la perfección y todo gracias a la posición que tuvo la luna en sus respectivos días de nacimiento. Aunque esto ya se ha convertido en una tendencia que todo el mundo quiere poner a prueba, hay muchos detalles que no deben pasar por alto para hacer el trend de forma correcta.

¿Cómo saber si mi luna y la de mi pareja son compatibles?

El gran truco para saber si eres compatible con tu pareja es abrir tu app de TikTok y buscar el efecto "Moon Phase Test" al que puedes acceder en este enlace, dar clic en "probar efecto" y al abrirse tu cámara notarás dos recuadros con fecha que deberás ajustar una con tu año, mes y día de nacimiento, y en el otro poner los mismos datos, pero esta vez con la información de tu ser amado. Una vez listo sólo presiona el botón de grabar y automáticamente aparecerán las dos fases lunares correspondientes a cada uno; mientras que para quienes buscan soluciones rápidas pueden googlear "fase lunar" seguido de cada fecha de nacimiento.

Lo maravilloso de este efecto es ambas fases encajan para así notar si son almas compatibles o no y es que según la teoría que circula en TikTok, cuando dos personas están hechas la una para la otra, las posiciones de la luna tienen que complementarse. Es decir, que si uno tiene el cuarto creciente, el otro deberá tener el cuarto menguante para así tener el match perfecto y así con cada una de las fases.

El trend ya acumula más de dos millones de videos. (Foto: Captura de pantalla)

¿Pero qué hay de cierto en este trend viral? Aunque en TikTok esta tendencia ha llamado mucho la atención e incluso se cree que el tener lunas que se complementan ya vuelve al vínculo perfecto, los expertos en astrología advierten que hay mucho más por saber y que aunque sí pueden indicar la compatibilidad entre los enamorados, hay que saber cómo hacerlo. La razón de ello es que se juega el mismo rol que en los signos del Zodiaco, pues así como cada uno tiene una personalidad, metas y objetivos precisos, implica lo mismo al medirlo desde la posición de la luna en el día de su nacimiento.

Entonces para saber si estás o no con el amor de tu vida, las fases lunares son un buen inicio, pero más allá de si se complementan físicamente o no, lo ideal es saber el significado que hay detrás de cada posición. Así que después de descubrir más sobe ti y tu pareja analiza lo siguiente de sus personalidades para saber si perdurarán o no:

Luna nueva. Son personas que en un inicio s dejan llevar por el impulso y la pasión, pero que también saben cómo entregarse por completo cuando la relación está formada.

Son personas que en un inicio s dejan llevar por el impulso y la pasión, pero que también saben cómo entregarse por completo cuando la relación está formada. Luna creciente. Aunque suelen ser muy entregadas también se caracterizan por ser las más indecisas, pues lo ideal para ellas es primero medir el terreno y cuando está estable soltar toda su energía.

Aunque suelen ser muy entregadas también se caracterizan por ser las más indecisas, pues lo ideal para ellas es primero medir el terreno y cuando está estable soltar toda su energía. Luna llena. Una de las ventajas de las personas que nacieron con esta fase lunar es que saben cómo mantener vínculos largos gracias a que usan sus experiencias y aprendizajes pasados para que todo funcione de la mejor manera.

Una de las ventajas de las personas que nacieron con esta fase lunar es que saben cómo mantener vínculos largos gracias a que usan sus experiencias y aprendizajes pasados para que todo funcione de la mejor manera. Luna menguante. Se caracterizan por ser personas más solitarias, sin embargo, una de sus metas de vida es precisamente saber integrarse en comunidad. A pesar de ello, también destacan por ser muy espirituales y empáticas.

SIGUE LEYENDO

Nunca con rencor, estos son los 3 signos que perdonan a todos, según la astrología

¿Tendrías una relación con ellos? Estos son los signos zodiacales más inestables en el amor

Parejas: 3 secretos diarios para fortalecer la relación

Si un "like" no significa nada, ¿por qué en las parejas puede causar tanta inseguridad?

¡Evita la ruptura! 3 detalles que no hay que normalizar en la relación de pareja