La complejidad del nuevo disco de Oasis creado con Inteligencia Artificial

¡Hay un nuevo disco de Oasis! No terminó todo en una pataleta entre los hermanos Gallagher, si hoy ustedes entran a YouTube pueden escuchar “The lost tapes”, un disco que dura alrededor de 32 minutos que debe tener entre seis y ocho rolas, y la única diferencia perceptible es no tiene el crédito de Oasis, sino que tiene el crédito de Aisis, es decir podría decirse que es un Clon o ¿no? Así es la complejidad de la música creada con Inteligencia Artificial (AI).

Oasis vs AISIS

Emular la voz de Liam Gallagher, no era fácil, para eso, ,existe ahora la Inteligencia Artificial y eso permitió que a partir de alimentar un software de Inteligencia artificial con fragmentos con sampleos de Liam Gallagher cantando a capela, y esto sirvió para que Liam Gallagher cantara un nuevo repertorio, escrito a la manera de Oasis, cuyo estilo suena asombrosamente al de Oasis, pero que ahora recibe el nombre de AISIS.

El escritor Nicolás Alvarado, escuchó el disco, al que asombrosamente calificó como un buen disco, el cual a su parecer con todas las de la ley parece un disco grabado por Liam Gallagher; sin embargo, no lo es.

Incluso Gallagher felicitó a los creadores del concepto y dijo que sonaban mejor que la mayoría de lo que puede escucharse en la actualidad, pero ¿de verdad tenemos mucho que celebrar? o esto podría suponer en alguna forma la muerte de la música como la conocemos.

Música clon en la era de la AI

En este nuevo episodio de La Pinche Complejidad, el también periodista conversó con músico, productor, y director artístico Juan Carlos Paz y Puente, quien aborda que su principal preocupación respecto a esta nueva manera de crear música no es su facilidad, sino que las nuevas generaciones y en especial niños piensen que eso que oyen es música.

Por ello, el productor destaca que está muy revuelto el mundo del entretenimiento con el mundo de la música, y que no hay que preocuparse de que algún día no va haber artistas porque los robots van a hacer todo eso, por eso no cree que pase, pues la sensibilidad de los humanos es irremplazable y lo que un artista puede comunicar emocionalmente tampoco lo es.

¿La AI crea buena música?

De acuerdo con Nicolás, para crear música de calidad dudosa no es necesario la Inteligencia Artificial, pues durante la década de los noventa cuando se creó el grupo Garibaldi no se necesitó AI, sino más bien de una máquina de sinte y de percusiones, ¿qué diferencia hay a partir de la IA y cómo puede acrecentar ese problema?

Sin embargo, lo importante es que ahora es la facilidad para crear música sin necesidad de cantantes, productores e incluso un estudio, ya que todo eso se puede crear con Inteligencia Artificial.

Para Juan Carlos, la música es esta cosa que pasa cuando se juntan dos o más personas -aunque puede haber uno solo-, alguien toca un instrumento y otro canta para comunicar algo, para hacer sentir algo, por lo que si se quita ese elemento de la ecuación, entonces quizá es otra cosa y más cuando estamos en una época en la que los estilos que se escuchan carecen de un desarrollo melódico, de armonía y solamente están basados en un ritmo.

El productor destaca que esos elementos que hacen que la música se empieza a perder, más por el hecho de que ahora puedes meter a alguien al estudio y no preocuparse por cantar y después lo afinas y eso lo hace un ingeniero, al rato lo va hacer el robot, puedes incluso acomodar las palabras de otra forma y digamos, parece que se logra.

Aunque esto es una gran herramienta para la industria de la música, en ciertos casos también ha provocado que el cantante se haga más flojo y el músico también. Además de que ya muchas personas pueden hacer su propia música para su video de YouTube con un estado de ánimo, intensidad en determinados momentos sin que participe un humano y la calidad musical quizá no es la mejor, pero hay muchísima gente que no sé dará cuenta.

