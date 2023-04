Creatividad efectiva: 3 consejos para poner en marcha tus mejores ideas

Sin duda, tu mente está llena de millones de ideas, pero no todas son buenas ni tampoco todas sirven para el objetivo que necesitas. Para poner en marcha tus mejores ideas, primero debes tener claridad en tus objetivos y luego dar un paso al frente, es decir tomar acción.

Pese a que suena fácil, tener claridad y tomar acción no es sencillo, pues para conseguirlo hay que entender la dinámica de un proceso denominado como creatividad efectiva.

Creatividad con enfoque. Foto: Especial

¿Qué es la creatividad efectiva?

La creatividad efectiva se refiere al hecho de que tú como cada persona en este planeta tiene un talento creativo que solo existe a través de ti, pues se asocia con tu forma de ver al mundo, la cual no la tiene nadie más. Las cosas existen primero en tu mente y luego llegan al mundo por medio de acciones inspiradas, las cuales no requieren de hacer mucho, sino hacer las cosas que te llevan a construir la vida que tú quieres.

De ahí que un buen proceso de creatividad efectiva dé el resultado que tú quieres sin invertir demasiado esfuerzo, por eso es crucial comprender las acciones que se deben llevar a cabo para crear ideas con rumbo.

Cómo crear De 0 a WOW

Tomando en cuenta lo anterior, Mari Carmen Obregón, mejor conocida como Mari “Charms” se dio a la tarea de crear un método que permitiera a todas las personas encontrar su propia capacidad creativa y manejarla para alcanzar sus objetivos a un nivel sorprendente.

Esta semana, la conferencista conversó con la coach Son Acosta sobre este método que busca poner en marcha tus mejores ideas, pero no se trata solo de “tirarlas al aire”, sino de que aprendas a enfocarlas para alcanzar tus objetivos específicos y avanzar activamente hacia tus sueños.

Para ello, Charms toma en cuenta al concepto serendipity, el cual define como un suceso inesperado, pero afortunado, que facilita a la persona que le ocurre ponerse en la zona de las oportunidades, no es casualidad, sino producto de avanzar activamente en el rumbo de sus sueños y dejarse sorprender.

3 consejos para poner en marcha tus mejores ideas

Mari “Charms” afirma que la insatisfacción es la puerta de tu potencial creativo y además, es una gran señal de que hay una oportunidad que todavía no tomas. Por eso te brinda los siguientes consejos para poner en marcha tus mejores ideas.

1 Toma acción

La mayoría de tus buenas ideas mueren cuando no tienes la valentía para tomar acción, para ello, debes vencer el miedo a postergar, pues lo más valioso es atreverse a dar el siguiente paso.

Serendipity: los encuentros afortunados. Foto: Especial

2 Habla de tus ideas

Luego de tomar acción, el siguiente paso es hablar con claridad sobre tus ideas, compartir tu punto de vista quizá te sirva para encontrar a otras personas con las que puedas compartir tu punto de vista y éstas te ayuden a poner en marcha tu sueño.

3 No te limites por lo que te falta

Es usual que cuando pienses en llevar a cabo una ideas te topes con un pensamiento limitante acerca de lo que te hace falta. Mari “Charms” afirma que esto no debe impedir tu avance, pues “better than nothing” es mejor tener algo que nada, puedes comenzar haciendo lo mejor que puedas con lo que tienes, después vas a ir profesionalizandote.

