¿Existe el amor verdadero? 3 claves para saber si tu relación de pareja va por buen camino

Cuando dos personas deciden formar una pareja pueden tener varios motivos, algunos en común y otros individuales, algunos acertados y otros que no son reales, pero tales circunstancias influyen mucho en el futuro de su relación.

Una de las principales razones, por las que una persona decide tener una pareja es para sentirse amado y reconocido, lo cual no tiene nada de malo, pues se trata de necesidad primaria que permite el bienestar físico y emocional.

¿Es amor verdadero?

Para la psicoterapeuta Paola Olmos, el primer paso para construir una relación verdadera y que tenga muchas probabilidades de ser duradera, es que ambos miembros estén “presentes”, es decir, conscientes de lo que ellos mismos quieren y de las necesidades del otr@.

En este nuevo episodio de Maldita Comodidad, la coach Son Acosta conversó con la especialista, quien señaló que para que una pareja tenga una relación de amor consumado deben existir tres factores:

Intimidad

Pasión

Compromiso

Para que la relación tenga veracidad es necesario que no falten ninguno de estos factores, pues es común que existan parejas que solo comparten el compromiso, pero no tienen pasión, lo cual desequilibra la energía de la relación.

3 claves para saber si tu relación de pareja va bien

La psicoterapeuta señala que existen muchos factores que se pueden tomar en cuenta desde el inicio de una relación amorosa, los cuales son importantísimos y nunca se deben pasar por alto como el gusto por una persona, la comprensión y el buen sexo, así como que ambos miembros de la pareja tengan valores en común.

Asimismo, es necesario considerar las siguientes claves para determinar si la dinámica de una relación será benéfica para ambos y si podrían consolidar una relación duradera:

1 Compartir el compromiso

Es fundamental señalar que para que una pareja vaya por buen camino, ambos integrantes deben compartir la responsabilidad en partes iguales, pues si una persona da de más, esto produce el desgaste de la relación.

2 Toma en cuenta que existen términos no negociables

Antes de comenzar una relación amorosa es necesario tomar en cuenta que cada persona tiene límites no negociables, es decir, cosas que a una persona le parecen intolerables, y dichos términos nunca deben descuidarse, sobre todo, si existe la necesidad de encontrar una pareja.

3 Plática o pide ayuda

Cuando las cosas no van bien en una relación, lo más importante es que la pareja pueda platicarlo, lo más importante es no dejar al último cuando ya no pueda recuperarse. No esperes hasta que ya no tenga remedio para pedir ayuda.

