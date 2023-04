"Hay unas charolitas y unas pincitas": chilena va por primera vez a una panadería en México y su reacción se vuelve viral

El pan de dulce es un antojito que no puede faltar en las mesas de los mexicanos. No obstante, no todos los países cuentan con un extenso catalogo de estos postres, así lo demostró una mujer de nacionalidad chilena, quien acudió a un supermercado en México y quedó sorprendida al verse rodeada de pasillos completos repletos de este producto. Los hechos quedaron documentados en un video que fue difundido por la cuenta de TikTok @caturriz; actualmente, el clip con miles de "me gusta" y cientos de comentarios.

En la grabación se observa a la mujer emocionada por comprar pan de dulce en el supermercado. A lo largo del clip la protagonista relata a sus seguidores cómo es el proceso, paso a paso, para comprar pan en México, hecho que aparentemente le causó mucho asombro. “Estamos aquí en la sección de panes, en un supermercado de México, pero les quiero mostrar porque acá es muy diferente cómo se saca el pan a como se saca el pan en Chile”, dice la mujer ante la cámara.

La mujer quedó impresionada por las charolas y pinzas para agarrar el pan. Foto: captura de pantalla.

“Tú vienes aquí y hay unas charolitas, ¿ven? y unas pincitas”, dice la mujer, mientras muestra los estantes repletos de pan de dulce. Por su parte, su acompañante y la persona que grabó el video menciona que nunca imaginó que grabaría a una persona emocionada por comprar pan de dulce en un supermercado: “Jamás imaginé grabar a alguien sacando una charola de pan”, se le escucha decir, mientras la mujer sigue mostrando los productos comestibles.

Cabe mencionar que la mujer también compartió la manera en la que se hace el pago del pan y las empleadas del supermercado lo meten en una bolsa de papel. A lo largo del video, la protagonista se enfoca en decir que hay una gran variedad de pan, contrario a lo que ocurre en su país natal. La grabación cuenta con más de 200 mil "likes" y acumula más de un millón y medio de reproducciones.

La mujer se mostró atónita ante la gran variedad de pan. Foto: especial.

"Nos dejaste con la duda de cómo se compra pan en Chile", "Medio México viendo el vídeo hasta el final", "Nunca pensé que tomar una charola hiciera feliz a alguien", "Pensé que así se compraba pan en todo el mundo" y "Me explotó la cabeza, bueno, nunca había cruzado por mi mente cómo era en otros países de latam porque me es súper normal esto", fueron algunos de los comentarios que obtuvo la publicación.

