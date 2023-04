Tiktoker exhibe a su tía: pidió dinero para las quimioterapias, pero se hizo una "lipo"

Un joven, identificado como Alex Ontiveros, ganó popularidad en redes sociales luego de que exhibió a su tía, quien presuntamente estafó a sus familiares para pagar una cirugía plástica que ella no podría costear con sus propios recursos. De acuerdo con la denuncia del joven, su familiar le pidió dinero a sus seres queridos y les comentó que tenía cáncer, pero en realidad estaba mintiendo y ocupó el dinero en un procedimiento estético.

Según dio a conocer el internauta, la mujer, cuyo nombre no reveló, se acercó a su familia y les dijo que tenía un cáncer terminal, por lo pidió ayuda económica y sus hermanos accedieron a prestarle dinero. Aparentemente, la tía de Alex aseguró que los donativos que había recibido los iba a utilizar para pagar una operación que le ayudaría a mejorar su calidad de vida. No obstante, dos semanas después de esto, la tía del joven apareció con una liposucción.

El joven contó toda su historia para sus seguidores de TikTok. Foto: captura de pantalla.

"Yo tengo una tía que un día nos dio la triste noticia de que tenía cáncer y le pidió dinero a varios de mis tíos para la operación del cáncer y el tratamiento, a las dos semanas apareció con una liposucción hecha”, dijo Alex en su cuenta oficial de TikTok, donde detalló el caso y acusó a su tía de ser una "corrupta" por haberle mentido a sus familiares.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con Alex, la "estafa" ocurrió el año pasado, cuando su tía llegó a su casa y comentó que le habían detectado cáncer en etapa avanzada. "Estaba muy triste, yo decía 'es mi tía favorita cómo puede ser que esté muy enferma'", relató el joven. Agregó que todos sus tíos le dieron dinero a la mujer para que se atendiera lo más rápido posible: "le pidió dinero a todos nuestros tíos y también a mi papá, pero él no la ayudo, dijo ‘yo conozco a mi hermana como la palma de mi mano y yo sé que hay algo turbio en esta historia’, y mi papá fue el único de mis tíos que no le dio dinero”, dijo.

"Ella pidió dinero para el tratamiento y para la operación porque la tenían que operar y lo iban a hacer todo en instituciones privadas para que fuera más rápido y para que no avanzar más la enfermedad, yo estaba muy nervioso porque ya ha habido casos de cáncer en mi familia, y yo pensé cómo que otra vez se está dando”, añadió Alex.

La mujer presuntamente utilizó el dinero para someterse a un procedimiento estético. Foto: especial.

Cuando regresó a la casa, la mujer dijo que se había curado del cáncer y que había aprovechado para someterse a una cirugía estética. Según el relato de Alex, sus tíos se pusieron muy felices y no cuestionaron a la mujer. "A las dos semanas me acuerdo que se hizo la lipo, literal y mi papá estaba como se los dije, yo hasta la fecha no sé qué pensar, ella jura y perjura que se operó para que le quitaran el cáncer, se le quitó el cáncer y aparte se hizo la lipo”.

"Me sorprende como eso no se ha hablado tanto en mi familia, ella cayó como por debajo del agua, nadie se la hizo de emoción, no pasó nada, todos estaban contentos porque se le quitó el cáncer, pero trae una lipo, tras una cinturita, mis respetos no tienes dinero y haces eso, wow, bravo toda una corrupta”, finalizó el joven en su cuenta de TikTok.



SIGUE LEYENDO

VIDEO | Recolector de basura rechaza 1800 pesos para vender a su perrita: “Es mi compañera, me ama”

VIDEO: tunden en redes a tiktoker por crear el "cereal de la naturaleza", ¡con fruta y agua!

VIDEO: Profesora española muestra la comida que se vende en las escuelas de Estados Unidos