VIDEO | Vendedora de jugos causa sensación en las redes sociales con su espectacular belleza

Gracias a las redes sociales, las personas pueden darse a conocer y prácticamente saltar a la fama. Aunque la gran mayoría trabaja en sus contenidos para hacerse notar, hay quienes lo hacen por la actitud que tienen de la vida (siempre positivos). En este caso, una joven comenzó a hacer ruido en TikTok debido a que siempre tiene una sonrisa qué ofrecer y claro, una estampa agraciada. Sin embargo, ella defiende con orgullo que se dedica a vender jugos en la calle y tal parece que ya tiene varios seguidores interesados en probarlos.

Identificada como Lolita o Leohilmarys Morales le ha compartido a la gente que tiene una pequeña, que es todo su amor, además de presumirles a sus hermanos y madre. Originaria de Colombia, ha vuelto locos a los internautas, quienes le prometen viajar hasta su nación con tal de probar su producto, mismo que aseguró son excelentes multivitamínicos muy buenos para la salud.

Aunque se sabe que esto no es una mentira, ella refuerza la idea con el simple hecho de presentar una figura estética, la cual moldea día a día con trabajo arduo en el gimnasio. Sin embargo, como todo en redes sociales, no faltaron aquellos haters que la atacaron de inmediato por su trabajo. Hasta el momento, ella no ha entrado en discusiones y sólo se limitó a presentar su puesto ambulante, el cual fue creciendo poco a poco.

La chica tiene más de 12 mil seguidores en Instagram (Foto: IG @leohilmarys)

Vendedora de jugos enloquece las redes sociales

Con la finalidad de darse a conocer y generar más interesados en sus jugos, la joven ha recurrido a las redes sociales donde promociona, de manera especial, su producto. Al igual que otras personas, se toma videos donde aparece bailando a ritmo de las canciones de moda o simplemente trabajando y dejando alguna frase motivadora.

Esto ha sido tomado en cuenta de inmediato por sus seguidores, quienes la apoyan desde que comenzó con su empresa, aunque claro, también por que ella no pasa desapercibida: es "bella", a razón de todos. "Mujer bella y emprendedora", "Te admiro bella mujer k guerrerita que sos saludos", "Donde queda su negocio para ser un cliente mas Honorable mujer eres de admiración", son algunos de los mensajes que le envían sus ahora fans.

La joven ha enamorado a miles de internautas (Foto: IG @leohilmarys)

Las cosas cambiaron cuando descubrió que se había vuelto la "sensación" por su estética y físico esculpido. Desde entonces, le ha seguido "echando ganas" a su negocio para salir adelante y darle una buena vida a su hija. ¿Será que esté pensando en convertirse en toda una influencer? Hasta entonces, ella seguirá trabajando con todas sus fuerzas desde su natal Quindío.

