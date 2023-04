¿Karely Ruiz quiere ser DJ? Así luce la modelo con la mezcladora desde un yate

Después de que se generó una enorme polémica por el beso que se dieron Karely Ruiz y Santa Fe Klan, en un concierto del rapero frente a miles de personas, la influencer no se contuvo e hizo un live donde explotó contra sus haters y le reiteró su cariño a sus fans, esos que la apoyaron desde siempre. En ese momento advirtió que dicha acción fue minúscula comparada con las que haría en el futuro. De igual forma mencionó que venían cosas nuevas, en sentido profesional, sin adelantar absolutamente nada.

Pues tal parece que la originaria de Monterrey, Nuevo León, ya asomó uno de sus posibles proyectos: al igual que Laura Bozzo está en vísperas de convertirse en DJ. A través de su cuenta de Facebook, publicó una foto donde se le puede ver en un yate y manipulando una mezcladora profesional. Al estar en altamar lución un traje de baño bastante arriesgado que combinó a la perfección con el escenario natural.

"Se vienen cosas nuevas y ni modo", escribió Karely Ruiz para después jugar un poco con la publicación y hacer un juego de palabras de doble sentido: "¿Cuál te toco?". Este tipo de comentarios siempre los realiza para echar a volar la imaginación de sus seguidores, nada nuevo, pero que a ella le divierte.

Karely Ruiz como DJ (Foto: Facebook)

Karely Ruiz se divierte con las ocurrencias de sus fans

Le guste o no a sus detractores, Karely Ruiz es una de las mujeres más populares no sólo de Nuevo León, sino de todo México. Y aunque no sea una cantante o actriz ha sabido colarse en el gusto de los internautas. Sumado a esto, ha sabido hacerse un lugar dentro de la popular plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, donde no le va nada mal.

El fenómeno de la ex estudiante de Enfermería ha llegado a tal grado que algunos comerciantes, nada tontos, imprimieron su imagen en productos como cobijas y toallas. Ella misma se ha sorprendido de eso y lo ha documentado. Ahora que encuentra las publicaciones hasta las comparte haciendo ver que le divierten. Fue el caso de un hombre que simula tenerla en su cama y hablarle.

"Shhh!! Tranquila, al rato regreso, nomás voy a lokiar...", escribió. Ella, amable como es su costumbre, sólo se limitó a colocar un "jajajaja".

