VIDEO | MaryFer Centeno analiza a la mamá de Piqué: "Parece un toro enojado"

Este 2023 llamó mucho la atención porque las noticias que se llevaron la atención del público fueron las separaciones de las parejas más famosas del espectáculo; sin embargo, una de las más sonadas a nivel mundial fue la de Shakira y Gerard Piqué. Después de que lanzaron su comunicado en conjunto comenzó a correr una novela que parece no tener fin; declaraciones, canciones de despecho, revuelo en redes sociales y hasta una mudanza son parte de la historia.

Ahora, quien se llevó (una vez más) los reflectores de la prensa fueron las primeras declaraciones de la madre del exfutbolista: la doctora Montserrat Bernabéu. En una entrevista para Collapse, de la cadena catalana Catalunya TV-3, habló de su faceta profesional. Sin embargo, las preguntas se desviaron hacia la situación de su retoño con la colombiana.

"Yo tengo una vida profesional y tengo la vida familiar... Cuando estoy en el trabajo soy la doctora Berbaneu y me dedico exclusivamente a eso, me centro en lo que tengo que hacer", expuso la española sin ofrecer mayores detalles y dejando claro que no hablará directamente del tema.

Sin embargo, existe mayor información de parte de la madre de Gerard Piqué más allá de sus palabras. La grafóloga MaryFer Centeno le dedicó un espacio en sus redes sociales para explicar a detalle su lenguaje corporal y qué era lo que pasaba en realidad por su mente en ese momento frente a las cámaras.

¿Qué fue lo que encontró MaryFer Centeno en el lenguaje corporal de la madre de Piqué?

A través de su cuenta de YouTube, MaryFer Centeno explicó que pese a que Montserrat Bernabéu mostró una cara "sonriente", ésta más bien presentó el estrés que tiene en estos momentos. Por otro lado, señaló que se nota por sus rasgos faciales que tuvo un enojo y tristeza prolongada, razón por la cual parece que se siente derrotada, independientemente del rol que desempeñe en la novela de su hijo con Shakira.

De igual manera afirmó que en más de una ocasión levantó el mentón, lo cual es una señal de superioridad; sin embargo, también podría tratarse de un mecanismo de defensa, pues "hay gente muy insegura que finge ser prepotente o que de forma inconsciente es prepotente porque se siente muy insegura", detalló.

Asimismo dijo que la postura de la mujer en el sillón fuer muy rígida, pues adoptó el "sentado europeo" con los dedos entrelazados y con un pie que simbolizó el querer escapar de la entrevista porque se sintió muy incómoda con las preguntas. A pesa de que el tema cambió, Montserrat Bernabéu no pudo ocultar su molestia tras enseñar los dientes: "Ve el nivel de enojo, está muy estresada... así parece la mamá de Piqué, un toro enojado porque se metieron con su torito", señaló.

Parece que la madre de Piqué está muy molesta (Foto: captura de pantalla)

SIGUE LEYENDO:

Shakira se convierte en una auténtica Barbie, mientras su ex Gerard Piqué festeja el cumpleaños de Clara Chía

FOTOS | Las primeras imágenes de Shakira y sus hijos disfrutando su nueva vida en Miami