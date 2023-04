Eliminación de la “palomita azul” en Twitter desata ola de memes y quejas de los famosos

Este jueves 20 de abril Twitter causó gran alboroto debido a la decisión de eliminar las marcas de verificación a las cuentas que no paguen suscripción a la versión Blue, algo a lo que los internautas reaccionaron con divertidos memes en los que externaron su molestia o lanzaron burlas contra quienes sí conservaron la hasta ahora codiciada “palomita azul”.

Fue a través de la cuenta Twitter Verified que se informó desde ayer sobre la acción que este jueves generó confusión y agitación en la red social de Elon Musk, sobre todo de aristas en todo el mundo que señalaron no estar dispuestos a pagar los 8 dólares por mes que pide la compañía y los mil dólares por la marca de verificación a organizaciones.

Aquellos con Twitter Blue tienen entre sus beneficios la posibilidad de editar sus tuits, publicar contenido de hasta 10 mil caracteres y obtener el algoritmo de la plataforma impulse sus tuits; sin embargo, gran parte de los usuarios no están dispuestos a pagar la cifra antes mencionada y así lo hicieron saber con contundentes mensajes en los que se “despiden” de la plataforma.

Twitter desata memes

La eliminación de la verificación azul causó gran conmoción y dividió opiniones, pues mientras algunos externaron su tristeza por perderla otros se mostraron molestos por la decisión que se sumaría a una serie de cambios que ha realizado Elon Musk desde que compró la red social en octubre de 2022.

Entre los requisitos, según la plataforma, para obtener la famosa “palomita azul” se encuentran que la cuenta sea activa, relevante y auténtica de interés público. Además, debe tener nombre visible y una foto de perfil; activa durante los últimos 30 días; más de 90 días de existencia en el momento de la suscripción y sin contenido engañoso.

Entre los famosos que hicieron saber su molestia se encuentran Danna Paola: “Que pin** tóxico, Twitter. Bye”. También el youtuber Chumel Torres que se lanzo contra la red social: “Ya no estoy verificado. Ya no sé si soy oficial, manos. Todo lo que diga no vale”.

