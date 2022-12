Twitter: ¡Ya salen las palomitas de verificación de colores! Esto significa cada una

El día de hoy la verificación de identidad en las cuentas de Twitter ha iniciado, pero no tan satisfactoriamente como esperábamos. Como te lo había compartido El Heraldo de México, existirán tres iconos que diferenciarán a las empresas, personalidades políticas e individuos. El de color dorado será para las marcas, el gris para el gobierno y el azul para todos los demás. Pero ¿qué pautas se le están tomando en cuenta? A ciencia cierta, no lo sabemos. En las primeras horas de la mañana del 13 de diciembre, habíamos visto que el Sistema de Transporte Colectivo Metro tenía el logo dorado en su cuenta, pero pasadas las horas, volvió al azul. Asimismo, no todos los medios de comunicación han pasado al dorado, y también existen muchas compañías de índole comercial que continúan con la identificación convencional.

Este es Twitter Blue y su segundo intento por colocarlo en la plataforma

Su principal objetivo era eliminar definitivamente el spam y el uso de bots. Sin embargo, en su primer intento desató un caos que medios de nicho, y el mismo Heraldo Digital, habían advertido. La famosa verificación de identidad sin su respectiva diferenciación, dejó que se usurparan identidades políticas y comerciales. Por ello surgió la tan sonada idea de utilizar diversos logos que les otorgara a estas personalidades la verificación de cuenta respecto a su área. Cabe recalcar que tras su última discusión con Apple, terminó por subir en la App Store de 8 a 11 dólares la suscripción mensual para que sus usuarios disfruten de los beneficios de la versión de paga casi obligatoria. Que esto en pesos mexicanos se trasladaría a 157.47 y 216.53, respectivamente y de acuerdo con la tasa de cambio al día de hoy, 13 de diciembre.

En un principio el logo del Metro era de color dorado, pero ahora, lo podemos ver con el convencional azul sin la señalización de que es parte del organismo gubernamental. Por otra parte, varias marcas ya están saliendo con la identificación que les corresponde. FOTO: Twitter del Metro y de LG México

¿Qué es Twitter Blue?

Pa explicarlo de manera fácil y rápida, es una suscripción mensual que ofrece a las personas más activas en Twitter el acceso exclusivo a funciones premium. Aunque está disponible tanto para iOS como para Android, además de su versión web, solo los países de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda cuentan con la opción de compra. Los que se suscribieron con antelación, puede que solo estén pagando 2.99 dólares, pero quienes recién lo contratan, pagarán mensualmente 7.99 dólares. Además, cabe destacar que, con base a la misma información de la compañía, los precios serán variados con respecto a la región y a la plataforma proveedora. Es decir que Twitter Blue se adaptará al costo local de cada país, aunque no se sabe con certeza cuál será el costo en México. Además que ya anunciaron que al menos para usuarios de Apple, el cobro subirá para que los mismos internautas absorban las comisiones que implementa la compañía de la manzanita como intermediario.

Claro que las primeras empresas que vimos identificadas fueron las de Elon Musk y las originarias de Estados Unidos. FOTO: Buscador de Twitter

Beneficios de Twitter Blue

Además de la verificación de cuenta, hay otras funciones provechosas para los usuarios, de acuerdo con uno de los hilos de Elon Musk en la misma red social, quien contrate este servicio extra obtendrá:

Mayor prioridad en la obtención y atención de respuestas por parte de Twitter. Primera opción en las menciones y dentro del motor de búsqueda de la plataforma. De acuerdo con Musk, esto es esencial para derrotar el spam y la estafa. Videos y audios largos. Actualmente solo se puede subir contenido multimedia de 2 minutos y 20 segundos. Visualización de la mitad de anuncios que actualmente se tienen en la red social. Restricciones para que los creadores de contenido puedan cobrar por visualizar sus textos, imágenes, etc. Se le conocerá como "Bypass Paywalls", cuyo objetivo es crear una barrera de corbo digital.

La meta de todo esto es que Twitter pueda depender menos de la publicidad invertida en la plataforma, en sí, que haya menos campañas de este tipo y que sean los mismos usuarios quienes sustenten la operatividad de la app.

Personalidades políticas como los respectivos presidentes de México y Estados Unidos ya aparecen con la leyenda de su cargo en gris, pero no la famosa palomita de este color. FOTO: Twitter de AMLO y Joe Biden

