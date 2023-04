Daveigh Chase: contén el aliento antes de ver como luce a sus 32 años | FOTOS

Daveigh Chase tenía 12 años cuando interpretó a uno de los personajes que causó demasiado terror en los amantes de las películas de suspenso al interpretar a la niña Samara, en la película El Aro, y volverse un ícono en esta serie de filmes. Pasaron los años y la joven Daveigh Chase siguió su carrera utilizando su voz al dar vida a personajes como Lilo Pelekai, en la película animada de Disney, Lilo & Stitch, y a la valiente Chihiro Ogino, una niña japonesa de 10 años de edad, en la película japonesa animada El viaje de Chihiro.

Chase ganó la Mejor Villana en los premios MTV Movie Awards de 2003 por su actuación, superando a Mike Myers, Colin Farrell, Willem Dafoe y Daniel Day-Lewis. En la secuela de The Ring: The Ring Two de 2005. También trabajó en películas y series de televisión, entre 2000 y 2005; Donnie Darko, en el 2001, y en Oliver Beene, 2003-2004.

Daveigh Chase tenía 12 años cuando interpretó a Samara. Foto: Captura de pantalla de la película El Aro

Daveigh Chase luce bella y fantástica, además de ser muy talentosa

Según Wikipedia, Daveigh Chase vivía con su madre y se crió en la ciudad de Albany, Oregón, antes de mudarse a Los Ángeles, California para perseguir su carrera, tiene un hermano menor, Cade (nacido en 2006) y llegó a modelar para revistas como Teen Vogue, Nylon, Star entre otras, actualmente sigue modelando.

Daveigh Chase luce maravillosa a sus 32 años. Foto: Wikipedia

En 2015 protagonizó la película de suspenso Killer Crush, y en la película de horror independiente Wild in Blue con Karen Black. En 2016 protagonizó la película de suspenso American Romance con Nolan Gerard Funk, y apareció en el drama de cine Jack Goes Home con Rory Culkin, Britt Robertson, Lin Shaye y Nikki Reed. En 2017, apareció en la película de terror psicológico Rings como un flashback de cuando interpretó a Samara Morgan en la película The Ring en 2002 (El Aro).

FOTOS de Daveigh Chase en Instagram

Foto: Instagram @daveighc

Foto: Instagram @daveighc

Foto: Instagram @daveighc

