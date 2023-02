JLo responde a las críticas sobre Ben Affleck: "el mejor momento con mi amor"

El matrimonio de JLo y Ben Affleck sigue dando mucho de qué hablar, pues el regreso de una de las parejas más icónicas y mediáticas de la década de los 2000 no fue lo que muchos esperaban ya que lo que parecía ser miel sobre hojuelas terminó por ser un vínculo que ha desatado desde críticas hasta memes. ¿La razón?, las caras que el actor ha hecho en varias ocasiones y tras haber dado el "sí, acepto" a la cantante.

Tan sólo en las últimas horas el nombre de Ben Affleck se volvió tendencia en redes sociales, donde ya circulan cientos de memes y opiniones divididas sobre la actitud que mantuvo la noche de este domingo, pues él al igual que Jennifer López fue uno de los invitados de los Premios Grammy 2023. Lamentablemente en redes sociales se ha dado a entender que él no la pasó tan bien, pues mientras el círculo más exclusivo de celebridades se encontraba celebrando el talento musical, el también director lucía una cara de hartazgo y sufrimiento, tal y como señalaron los internautas.

Por supuesto, todo esto despertó muchos memes y opiniones sobre las razones por las que el actor no se encontraba disfrutando de la noche a pesar de tener al amor de su vida junto a él, entre las más polémicas surgieron algunos comentarios relacionadas a su nueva esposa. De ahí que los tuiteros no dudaron en recordar que tan sólo hace unas semanas se volvió viral un video donde se veía a JLo oliendo y bebiendo de la copa de Ben Affleck, quien a su vez hacía gestos negativos como en señal de que no estaba tomando alcohol.

Tras volverse viral la actitud de su esposo, la protagonista de "Bodas de plomo" salió a responder a todos los haters con un fuerte mensaje e imágenes que confirman que "Bennifer", apodo de la pareja, se encuentra en su mejor momento y más enamorados que nunca compartiendo los triunfos del otro, ya que JLo fue una de las anfitrionas e incluso reveló el nombre de Harry Styles como el ganador al Mejor Album Pop Vocal.

Besos y abrazos, las imágenes que confirman que Bennifer sigue fuerte

Luego de horas de memes y comentarios como "siempre trae cara de que lo obligan a ir a todo", "júntenle dos sillas al pobre de Ben Affleck para que se duerma y que JLo se lo lleve cargando cuando acabe la boda", "andaba bien divertido en los Grammy", "¿por qué Ben Affleck siempre está sufriendo?" o "Ben Affleck soy yo cuando me llevan a una fiesta en la que no conozco a nadie", Jennifer López usó su cuenta de Instagram para ponerle fin a las críticas.

En un corto video que compartió en Instagram, la actriz y cantante compartió no sólo su lujos look de impacto y arriesgados escotes, además de otros momentos emotivos de la noche como encuentros con Bad Bunny o Harry Styles, sino que presumió lo enamorada que sigue de su actual esposo al mostrar fotos en las que ambos se ven con ojos de amor, grandes sonrisas, besos y abrazos.

Estas fueron las fotos con las que JLo respondió a las críticas. (Foto: IG @jlo)

"Siempre el mejor momento con mi amor, mi marido", fue el mensaje con el que acompañó su video.

A pesar de ello, los comentarios negativos en su publicación no se hicieron esperar y algunos de los fans tanto de la cantante como del actor, no dudaron en recordar la cara de "sufrimiento" que Ben Affleck mantuvo toda la noche. "¿Por qué Ben parece que está sufriendo todo el tiempo?", "tengo el sentimiento que algo se les está apagando" o "estoy tratando de recordar tu cara regañando a Ben en la mesa como un niño y mostrando lo aburrido y miserable que siempre se ve". Mientras que otros más aplauden el matrimonio y piden ignorar los malos comentarios.

