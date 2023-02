Meghan Markle estaría furiosa por las revelaciones sobre cómo perdió la virginidad el príncipe Harry

Los duques de Sussex no dejan de ser tema de conversación desde finales del año pasado cuando estrenaron su serie con Netflix "Harry y Meghan", seguido por el lanzamiento del libro de memorias del príncipe, "Spare", toda la atención mundial se ha centrado en la pareja y sus constantes ataques contra la familia real británica y que no sólo incluyen fuertes momentos como una pelea a golpes con William de Gales. Pues el hijo menor de Carlos III está dispuesto a contar todo sobre su intimidad, incluyendo la vez que perdió la virginidad.

Uno de los momentos más polémicos de su libro fue cuando relató cómo una "mujer mayor" le arrebató la virginidad y además lo trató como un semental mientras él sólo tenía 17 años o al menos así lo recuerda el príncipe Harry; sin embargo, este fin de semana el debate se volvió a encender cuando The Sun conversó con la misteriosa persona con la que el royal tuvo su primera vez, quien sólo es dos años mayor que él y quien tiene una versión completamente diferente de los hechos. Ahora, tras darse a conocer el rostro y las declaraciones de Sasha Walpole, de 40 años, se cree que Meghan Markle estaría furiosa con ella.

Meghan Markle se ha mantenido alejada de la opinión pública. (Foto: Netflix)

¿Meghan Markle ya se posicionó?, esto se sabe

Desde el lanzamiento de la publicación, la duquesa de Sussex se encuentra "desaparecida" o al menos alejada de la opinión pública y según reveló The Telegraph hace unas semanas, la principal razón de ello es porque se trata del momento de Harry para mantenerse como el gran protagonista y de ahí que la pareja, que siempre se muestra muy unida, se haya mantenido con un perfil bajo. Así ha continuado a pesar de polémicas como la virginidad del hijo de Lady Di, pero ahora se cree que las cosas podrían cambiar radicalmente, especialmente por las especulaciones que ahora se encuentra furiosa por traer el pasado de vuelta.

Fue el periodista y experto real, Robert Jobson, quien sacó el nombre de la exactriz en medio de las declaraciones de Sasha Walpole quien se refirió al encuentro con Harry como algo casual y que el propio príncipe inició. A través de su cuenta de Twitter, escribió:

"Me encantan las entrevistas con la 'mujer mayor' de Harry en @TheSun y @mailplus: parece tener los pies en la tierra diciendo 'su verdad' por dinero. No estoy seguro de que a Meg le guste que #SashaWalpole le dijo a @piersmorgan @TalkTV que el Harry que ella conocía parece estar bajo un hechizo. Pero 'H' lo empezó escribiendo sobre ella", escribió el experto.

Esta fue la noticia que desató el escándalo en la realeza. (Foto: Especial)

Por supuesto, la opinión respalda a Jobson, pues incluso la propia mujer que le "robó" la virginidad al duque de Sussex afirmó a los medios antes citados que ella mantuvo el secreto del sexo casual que mantuvo con el miembro de la realeza a quien siempre vio como un amigo. "Se mantuvo callada todo este tiempo, Robert, creo que solo ha hablado ahora porque su identidad se reveló. H y M controlan su narrativa, ¿por qué no debería hacerlo ella?", "también espero que ella gane unas cuantas libras", "es el karma" y "si él puede ganar dinero vendiendo su historia, ella también", se lee en la red.

"Podría haberlo humillado diciendo que fueron los peores 5 minutos y más tranquilos de su vida, pero nunca habló de eso para no avergonzarlo. Ella fue lo suficientemente digna como para decir que solo eran adolescentes borrachos e incluso le deseó todo lo mejor", se lee en otro tuit.

Las declaraciones de Sasha Walpole que habrían desatado la furia de Meghan

De acuerdo con la declaración de la misteriosa mujer, el encuentro ocurrió en julio de 2001 durante su fiesta de cumpleaños número 19 y cuando Harry tenía 16 años; en un momento él le pidió salir a fumar un cigarrillo, pero se escabulleron a un campo detrás del pub donde se celebraba la fiesta hasta que el joven príncipe la besó apasionadamente. "Pasó de un beso al suelo bastante rápido", recordó.

Hasta el momento la duquesa de Sussex no se ha posicionado. (Foto: Archivo)

Asimismo, no dudó en afirmar que no fue algo premeditado, sino que simplemente pasó: "no sabía que era virgen. No había vibraciones vírgenes, parecía saber lo que estaba haciendo. Fue rápido, salvaje, emocionante. Ambos estábamos borrachos. No habría sucedido si no lo estuviéramos", destacó antes de agregar que tras ese encuentro su amistad se rompió para siempre.

"Pasaban muchas cosas en la vida de Harry de las que yo no estaba al tanto. Nunca pensé que se convertiría en una relación: no había habido nada antes, así que no habría nada después. Fue un momento de pura borrachera. Nos distanciamos"

