¿Meghan Markle y el príncipe Harry se hicieron las víctimas en la nueva serie de NETFLIX?

Claramente y como era de esperarse aprovechamos nuestro primer episodio de “Guía del Hater” para analizar las películas y series en tendencia que están disponibles en Netflix.

En primer lugar la docuserie “Harry y Meghan” ha dado mucho de qué hablar y no solo porque de viva voz escuchamos a la pareja británica más polémica de los últimos años, sino que de la mano a un relato lleno de drama otorgan confesiones y algunas declaraciones que traen sobre la mesa la infancia y muerte de Lady Di, madre del príncipe Harry.

“Yo vi el primer episodio y dije ¨¡ugh qué flojera!”, o sea están tratando de defenderse como algo que no son, como si fueran los inocentes… ok va, pero, si ves más allá de eso, te hace tener un vistazo muy cercano a la familia real y eso me gustó más allá de la historia” Montse Simó

Las intenciones de Meghan y Harry realmente no empatan con lo sucede en la realidad, si hacemos un viaje de memoria meses o años atrás, nos percatamos que ellos afirmaban que lo mejor era separarse de su familia con la finalidad de vivir en el anonimato (Cosa que claramente no está sucediendo) pues ahora todos los reflectores están posados sobre ellos y cada uno de sus movimientos.

“Tengo que reconocer que es muy adictiva y una vez que empiezas tienes que terminarla, pero tengo un problema muy grande con los protagonistas, la verdad, no me caen nada bien, ni Harry ni Meghan, esta postura que tienen de víctimas todo el tiempo ME CHOCA, no puedo… ahora van a dar otra entrevista para 60 minutos, (el programa norteamericano)” Oscar Uriel