Ella es la misteriosa mujer "mayor" que le quitó la virginidad al príncipe Harry

El príncipe Harry no deja de ser tema de conversación y es que tras revelar cada una de sus memorias en su libro "Spare", el mundo entero se ha enterado de todo tipo de detalles que incluyen desde su controversial pelea a golpes con su hermano y heredero al trono, William de Gales, hasta los sucesos más íntimos como es el caso de cómo perdió su virginidad con una "mujer mayor" cuando tan sólo era un estudiante. Sin embargo, sobre esto último la historia ha dado un giro inesperado cuando la involucrada reveló su rostro y ofreció todo tipo de detalles sobre la relación que tuvo con el hijo de Carlos III y Lady Di.

Desde que la filtración de su libro acaparó todos los titulares, uno de los momentos más controversiales ocurrió cuando se dio a conocer que la primera vez del nieto de Isabel II había sido durante su adolescencia con una "hermosa mujer mayor" de la que no se daban más detalles, pero que incluso se señaló a Elizabeth Hurley, quien salió a desmentir los dichos. Y a más de un mes del escándalo, el Daily Mail ha dado con la misteriosa mujer quien es nada más y nada menos que Sasha Walpole, de 40, con quien el joven príncipe perdió su virginidad detrás de un pub.

EL príncipe reveló que en su primera vez lo trataron como a un "joven semental". (Foto: reuters)

¿Qué dijo Sasha Walpole sobre su íntimo encuentro con Harry?

Entre los detalles que dio a conocer el medio antes citado, los hechos ocurrieron en julio de 2001, es decir, cuando el royal a penas tenía 16 años y según los detalles que él mismo confesó en su libro, la mujer mayor que le arrebató la virginidad lo habría tratado como un "semental joven", aunque ahora Sasha Walpole opina todo lo contrario. La madre de dos hijos explicó que fue Harry quien la besó durante su fiesta de cumpleaños 19.

De acuerdo con los detalles de la mujer, ambos se escabulleron para fumar fuera de la vista del equipo de seguridad del joven príncipe para fumar un cigarro y mientras tanto "empezó a besarme. Fue apasionado, intenso. Ambos lo sabíamos. Pasó de un beso al suelo bastante rápido", reveló. Asimismo, destacó que lo "chispeante" del momento no ocurrió porque él era miembro de la realeza, sino porque era su amigo.

"No nos propusimos hacerlo, no fue premeditado y no sabía que era virgen. No había vibraciones vírgenes, parecía saber lo que estaba haciendo. Fue rápido, salvaje, emocionante. Ambos estábamos borrachos. No habría sucedido si no lo estuviéramos", agregó Walpole.

(Foto: Especial)

Pero la travesura no quedó solo entre ellos, pues según añadió la mujer que ahora maneja excavadoras, perdió su cinturón y al día siguiente tuvo que regresar al campo a buscarlo, por lo que un detalle como este y la actitud de los cómplices los delató ante el resto de invitados. "Acordamos que teníamos que ir en direcciones separadas de regreso al pub, lo que, en retrospectiva, probablemente lo hizo más obvio. Si solo hubiéramos ido por un cigarrillo descarado, habríamos regresado juntos. Solo habíamos estado fuera unos 15 minutos en total, pero fue suficiente para que su seguridad comenzara a preocuparse", precisó la mujer.

Asimismo, afirma que tras tener relaciones sexuales con el hijo del entonces príncipe de Gales, sus amigos también notaron lo que había ocurrido entre ambos. "Me vieron y empezaron a reírse", puntualizó cuando todos notaron que su cinturón hacía falta, además que regresó "despeinada" luego de fumar un cigarrillo en el campo.

"Es su sentido del humor. [Fuimos parte de] una escena de caballos masiva y la nalgada ocurrió en un contexto de caballos, el libro es una interpretación divertida de eso. Su descripción es precisa: el verdadero impacto cuando vi lo que había escrito fue lo cierto que era. Eso es lo que más me hizo retroceder. No estoy ofendida. No sé sobre la cosa del semental", dijo al Daily Mail.

Y en retrospectiva, recuerda que contrario a lo que muchos se podrían llegar a imaginar, no estaba emocionada ni pensando que había tenido sexo con el príncipe Harry, "Fue un 'oh, Dios. Acabo de acostarme con Harry'. Es un poco vergonzoso si te has acostado con un amigo. Te has pasado de la raya. Se rompió el Código de Amigos", concluyó sobre el tema y es que luego de este momento fugaz y "semental", como lo reveló el propio esposo de Meghan Markle, la amistad y vínculo entre ambos terminó para siempre.

"Pasaban muchas cosas en la vida de Harry de las que yo no estaba al tanto. Nunca pensé que se convertiría en una relación: no había habido nada antes, así que no habría nada después. Fue un momento de pura borrachera. Nos distanciamos", explicó.

Además de este encuentro fugaz entre el royal y esta misteriosa mujer, se sabe que la intimidad no sólo incluyó el sexo, pues ya eran amigos cercanos y de ahí que el estudiante de Eton fuera uno de los invitados a la fiesta, misma a la que llegó con una Piggy de peluche y una tarjeta de cumpleaños.

