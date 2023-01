El ácido comentario con el que Kate Middleton respondió a las acusaciones de Harry

Desde el pasado mes de diciembre el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle se han convertido en las "ovejas negras" de la familia real británica, primero con un controversial documental junto a Netflix en el que además de mostrar su propia "verdad" de por qué decidieron dejar sus roles como royals rápidamente fueron acusados por editar el material a su conveniencia; sin embargo, en cuanto los ánimos parecían calmarse, el hijo menor de Carlos III y Lady Di decidió lanzar a la venta su libro "Spare" (Repuesto) en el que los ataques resultaron aún más controversiales.

El libro Harry se sinceró sobre cómo desde su nacimiento fue visto como un "repuesto o "reemplazo" si es que algo le ocurría a su hermano mayor y heredero al trono del Reino Unido, William de Gales, aunque también incluyó una larga lista de ataques contra la familia real. Algunos de los momentos más impactantes y reveladores fue la pelea entre los hermanos en donde presuntamente el futuro rey lo golpeó tras diferencias sobre Meghan, otro más incluye la famosa disputa en la que Kate Middleton hizo llorar a la duquesa de Sussex días antes de su boda, tan sólo por mencionar algunos momentos relatados.

Aunque la familia real británica ha mantenido el silencio respecto a las acusaciones de uno de sus miembros más importantes, ahora la princesa Kate de Gales habría roto el silencio para lanzar un ácido comentario en contra de su cuñado, eso sí, sin ni siquiera mencionar su nombre o el título de su libro. Cabe recordar que la esposa de William es una de las principales afectadas en la publicación, pues además de ser expuesta en la pelea que tuvo con Meghan por mensajes por un vestido, el hijo del rey Carlos III también la responsabilizó por haberlo convencido de usar un disfraz nazi en una fiesta de disfraces.

¿Qué dijo Kate Middleton para "limpiar su imagen?

Luego de días alejados de la opinión pública, los futuros reyes participaron en su primer evento tras la publicación de "Spare" con la intención de visitar la organización "Open Door Charity" que promueve la salud mental y aunque en todo momento se mantuvieron sonrientes y aparentemente alejados de la polémica que los envuelve, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando la princesa de Gales dijo unas palabras que rápidamente fueron interpretadas como una indirecta al royal que ahora vive en Montecito, California en Estados Unidos.

Durante la conversión con un grupo de adolescentes, un chico explicó que la música se ha convertido en su mejor manera de expresar lo que siente y en su respuesta, Kate Middleton lanzó el ácido comentario que sería una referencia para el príncipe Harry:

"Las terapias de conversación no funcionan para algunas personas, no son para todos. Es muy importante contar con una variedad de terapias. Todo el mundo está hablando mucho más sobre la salud mental, a menudo ha habido connotaciones negativas a su alrededor", sentenció.

Aun sin mencionar al príncipe Harry, el comentario de la princesa de Gales fue interpretado como una forma elegante de romper el silencio frente a los recuerdos de su cuñado, en especial aquellos que hablan sobre su salud mental y es que tal y como él lo reveló en "Spare", ha tomado psicoterapia e incluso recurrió a su terapeuta en momentos clave como aquella vez en la que su hermano lo golpeó.

Sobre el "ataque físico" en el que Harry terminó con lesiones en la espalda tras defender a Meghan Markle de los insultos de William entre los que destacan "difícil", "grosera" y "abrasiva", su hermano lo "agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Caí en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera". Luego de esta agresión, el royal hace mención de una llamada con su psicóloga para saber si debía o no contarle a su esposa de lo ocurrido.

En su libro, el nieto de Isabel II también confesó que el propio William no creía en la ayuda que su hermano menor estaba recibiendo y que, en cambio, sus sesiones le estaban "lavando el cerebro", por lo que no dudó en exigir participar en una para observar la dinámica.

