Irán acusa al príncipe Harry de "crímenes de guerra" tras matar a 25 personas

Las confesiones del príncipe Harry en su libro "Spare" llegaron muy lejos y no sólo lo ponen en riesgo a él, a su esposa Meghan Markle y a sus dos hijos que residen en Montecito, California, sino también a toda la realeza británica o al menos así lo advertían hace unos días diplomáticos, militares y otros expertos al ser testigos de cómo el royal confesó haber asesinado a 25 talibanes mientras combatía en Afganistán. Aunque el hecho causó revuelo en todo el mundo, fue hasta este martes cuando Irán se metió directamente en el conflicto para afirmar que el hijo del rey Carlos III cometió "crímenes de guerra" y además relacionarlo con otro conflicto diplomático entre ambas naciones.

Tras el lanzamiento oficial del libro esta confesión resultó una de las más polémicas y de gravedad, pues no se relaciona con los dimes y diretes de la Familia Real, sino que incluye secretos que no debieron de haber salido a la luz de las Fuerzas Armadas británica para las que el príncipe participó en su juventud. En las controversiales declaraciones Harry no sólo detalló que asesinó a 25 talibanes, sino también que no se arrepentía de los hechos, pues eran "piezas de ajedrez", una frase que terminó por deshumanizar a los combatientes y desató el enojo del régimen iraní.

"En la era de los apaches y las laptops (pudo decir) con exactitud cuántos combatientes enemigos había matado. Y me parecía fundamental no tenerle miedo a ese número. Entonces mi número es el 25. No es un número que me llene de satisfacción, pero tampoco me avergüenza", escribió el royal en "Spare".

Además de los conflictos familiares, Harry se metió en un asunto diplomático. (Foto: AFP)

¿Qué se sabe sobre el señalamiento de Irán contra el príncipe Harry?

Las acusaciones de crímenes de guerra mantienen un contexto extra y los iraníes lo han usado para completar las recientes declaraciones del hijo de Lady Di, para relacionarlo y hablar con la ejecución de un británico-iraní que fue acusado de ser espía. Cabe recordar que Teherán y el Reino Unido se encuentran en medio de una disputa diplomática luego de la muerte de Alireza Akbari, el ciudadano y exfuncionario de defensa iraní -que tenía ambas nacionalidades- aparentemente fue torturado hasta confesar sus supuestos crímenes.

Posteriormente fue condenado a muerte por "corrupción en la tierra y daño a la seguridad interna y externa del país mediante la transmisión de inteligencia”, un hecho insólito que desató la molestia del Reino Unido, pues incluso el primer ministro británico, Rishi Sunak, se dijo "horrorizado" por la ejecución del que también connacional y afirmó que el acto fue realizado por un "régimen bárbaro que no respeta los derechos humanos de su propio pueblo”.

Ahora con la confesión del asesinato de 25 "piezas de ajedrez" el régimen iraní afirma que eran "personas inocentes" y ha retomado el conflicto anterior para firmar que el Reino Unido no debería "predicar" sobre los derechos humanos. A través de la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Relaciones Exteriores se ha hecho esta fuerte declaración, afirmando que además se hacen "de la vista gorda" para ignorar crímenes de guerra como los que cometió el príncipe Harry.

"El régimen británico, cuyo miembro de la familia real , ve el asesinato de 25 personas inocentes como la eliminación de piezas de ajedrez y no se arrepiente del tema, y aquellos que hacen la vista gorda ante este crimen de guerra, no están en condiciones de predicar a otros sobre los derechos humanos", se lee en la publicación.

El royal se encuentra en la mira tras su confesión. (Foto: Netflix)

En su serie de tuits, el régimen iraní también afirmó que todo lo anterior y el apoyo de los "autoproclamados defensores europeos de los derechos humanos" es una muestra más de la "evasión y violación de la ley" que existe. Asimismo, el Ministerio agregó que "la intrusión de Gran Bretaña en la seguridad nacional de la República Islámica de Irán ha recibido una respuesta decisiva de la inteligencia y el poder judicial iraníes".

Cabe destacar que esta confesión del príncipe Harry resultó la más problemática para todo el Reino Unido y desde que se dio a conocer expertos en seguridad como Will Geddes habían advertido que se pone a la “familia real en peligro de ser blanco de terroristas suicidas" ante los dichos irresponsables de uno de sus exmiembros, es decir, el duque de Sussex.

Por su parte, el líder del Talibán expresó sobre el libro: “¡Señor Harry! Los que mató no eran piezas de ajedrez, eran humanos; tenían familias que esperaban su regreso. Entre los asesinos de afganos, no muchos tienen su decencia. La verdad es lo que has dicho; nuestra gente inocente eran piezas de ajedrez para tus soldados, líderes militares y políticos. Aún así, fuiste derrotado en ese 'juego' de 'cuadrado' blanco y negro".

