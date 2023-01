La policía se mete en el pleito del príncipe Harry con su papá y su hermano: le da un contundente consejo

El príncipe Harry ahora recibió un contundente consejo por parte de la policía, luego de que la corporación de justicia respondió a un posteo en Twitter donde el hijo del rey Carlos III y la princesa Diana de Gales afirmó que le gustaría recuperar la relación con su padre y su hermano el príncipe William quien es el primero en la línea de sucesión al trono del Reino Unido.

El deseo del esposo de Meghan Markle fue dado a conocer durante una entrevista que concedió a la BBC, quien tomó parte de la declaración del segundo hijo de Lady Di y la colocó en el posteo de su cuenta de Twitter, el cual contabilizaba más de 4 mil Me gusta y había sido comentado en más de 2 mil ocasiones.

"Me gustaría recuperar a mi padre, me gustaría recuperar a mi hermano", dijo Harry.

Uno de los comentarios dentro del tuit con la cita del príncipe Harry la realizó la fuerza policiaca del Reino Unido, quien dio un consejo al segundo en la línea de sucesión como monarca británico. La corporación que sugirió al príncipe Henry cómo recuperar su relación con el rey Carlos II y el príncipe de Gales, William, fue la Policía de Bromsgrove.

Sin decir ningún otro argumento, la Policía de Bromsgrove respondió al tuit de la BBC con la entrevista a Harry: “¿Quizás dejar de insultarlos?”; sin embargo, el tuit con la respuesta fue eliminado por la corporación, pero fue recuperada por los usuarios de la red social al hacerle un print de pantalla al mensaje.

Explota el debate en las redes sociales

El tuit de la corporación de justicia fue realizado el pasado 3 de enero a las 10:58 de la noche. La publicación desató un fuerte debate entre los mismos tuiteros, además de contestar a la Policía de Bromsgrove a la que arremetieron al pedir que mejor se dedicaran a hacer su trabajo para “atrapar a los delincuentes”, escribieron. Algunas respuestas que Daily Star retomó sobre el debate fueron:

“Juego limpio para la policía por decir exactamente lo que todos en Gran Bretaña están pensando. ¡Cállate la boca, Harold!”.

"¿Tal vez los policías deberían dedicar más tiempo a atrapar criminales que a trolear a pijos demasiado privilegiados que intentan azotar un libro de basura?"

“Cuando los bobbies de Bromsgrove Neighborhood están hartos de tus quejas, ¡sabes que has ido demasiado lejos, Harry!”.

"Harry debería volver a ser el imbécil que todos conocíamos y toleramos, mientras que la policía debería volver a dejar de investigar los robos y atracos".

La institución policiaca señaló que el tuit fue “por error poco profesional. Si bien esto no fue profesional y no es lo que esperamos de nuestros oficiales, estamos satisfechos de que fue un error genuino y no se tomarán más medidas”, acotó.

