Harry y Meghan no asistirían a la coronación de Carlos III, pero sí podrían ganar un Grammy

En los últimos meses el príncipe Harry y Meghan Markle no han dejado de dar de qué hablar, pues sus polémicas declaraciones en un documental de Netflix y la publicación de "Spare", el libro de memorias del royal, los han llevado a la mira mundial y no de la forma en la que posiblemente esperaban, sino al ser acusados de mentir en varias ocasiones y con una fuerte crítica por atacar a la Familia Real Británica. Sin embargo, todo parece indicar que la opinión de los otros no ha derrumbado a los duques de Sussex, quienes ahora tienen una nueva mira: ganar un Grammy.

Aunque la pareja no está exenta de recibir premios, tal y como lo confirmaron en diciembre pasado al galardonarse con el Ripple of Hope de la organización benéfica Robert F. Kennedy (que también han recibido expresidentes estadounidenses), ahora la pareja más controversial quiere llegar más allá e incluso entrar en la industrial musical con la estatuilla más importante. Y es que quienes se han mantenido de cerca en cada nuevo lanzamiento de los Sussex, recientemente el príncipe Harry "debutó" como cantante, razón por la cual su fiel y amada esposa considera que debería ser candidato para un reconocimiento como este.

El audiolibro de Harry incluye su debut como cantante. (Foto: Archivo)

¿Por qué Meghan Markle quiere un Grammy para Harry?

Esta nueva polémica que ya ha causado diversas opiniones en redes sociales se da en medio de los desaires que la Familia Real Británica le está haciendo a la pareja que abandonó el Palacio de Buckingham para establecer su nueva residencia en Montecito, California en Estados Unidos. Pues según se ha dado a conocer en diversos tabloides británicos, los exroyals no asistirían a la coronación de Carlos III, misma que está pensada para el sábado seis de mayo de 2023.

Aunque existen muchos detalles y rumores por los que el hijo menor de Carlos III y su esposa, Meghan Markle, no estarán presentes en tan importante día, uno de los más fuertes es que para la coronación es "poco probable" que los duques de Sussex se reúnan con el resto de la familia real en dicha fecha. De hecho, The Sun señala que "no se unirán al rey Carlos ni a la reina Camila en el Palacio de Buckingham", es decir, en el balcón donde se acostumbra que los royals salgan a saludar al pueblo.

Y es que entre los detalles se ha dado a conocer que sólo estarán presentes "miembros activos" de la familia y tras abandonar sus deberes reales, los Sussex quedarían fuera de los invitados; por supuesto, no son los únicos, ya que el príncipe Andrés también se perdería la tan esperada coronación de su hermano. A pesar que el príncipe Harry ha dejado claras sus intenciones de recuperar a su padre y hermano, quien ha sido uno de los más afectados con sus declaraciones en su libro de memorias.

La relación entre Harry con William está más rota que nunca, pero mantiene la esperanza de volverse a unir con él. (Foto: AFP)

Este mismo libro es el que ahora ha despertado una nueva polémica, pues si bien es cierto que su versión física rompió récords, también se encuentra disponible el audiolibro en donde no sólo el príncipe Harry lee de viva voz cada una de sus memorias, algunas ya desmentidas por expertos, sino que también hay un fragmento en el que deleitó con su voz. Debido a esta interpretación del royal, ahora la exactriz quiere que sea considerado para recibir un premio Grammy.

La canción que llevaría a un royal a ganar por primera vez un Grammy es "Yout Song" de Elton John a la que el príncipe Harry hizo referencia y cantó en su libro en el capítulo en el que recordó el concierto que se ofreció por el décimo aniversario luctuoso de su madre, Lady Di. De acuerdo con el Daily Mail, esto sería suficiente para que Meghan Markle y el equipo de la pareja piensen que Harry es candidato para la categoría Best Spoken Word

"Es un narrador natural, tiene una voz relajante e incluso canta en la versión de audio", dijo una fuente de "la industria del entretenimiemto" al diario británico. Por supuesto, esto no es lo único que ha desatado la polémica, sino la comparación que ha hecho Meghan Markle al poner en el mismo nivel a su esposo y al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama.

"Fue decisión de Harry cantar la canción de Elton John en el audiolibro. ¿Quién sabía que podía cantar? Meghan cree que está a la altura del presidente Obama, quien ganó el mismo premio hace unos años. Incluso se ha hablado de que Harry aparecerá en los próximos Premios de la Academia como posible presentador [en marzo]”, agregó la fuente.

Finalmente, la fuente no dudó en asegurar que la idea no suena tan descabellada y que, contrario a lo que se ha visto en las últimas semanas con la publicación de sus memorias, "Hollywood lo ama". Asimismo, la persona no dudó en resaltar que el hijo de Carlos III "tiene el don de la elocuencia y un divertido sentido del humor. Él es el que tiene el poder de las estrellas".

SIGUE LEYENDO

Harry y William: unas salchichas desataron la rivalidad entre los príncipes, revela mayordomo

El reinado de Carlos: Complicada transición de la Corona Británica

Lady Di: esta es la lujosa joya que ahora forma parte de la colección de Kim Kardashian