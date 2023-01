Kate Middleton se lanza contra Meghan Markle con cátedra de estilo

La realeza británica sigue dando mucho de qué hablar y mientras se realizan los preparativos para la coronación del rey Carlos III el próximo mes de mayo, el evento se ha visto opacado por el documental de Netflix, "Harry y Meghan", además del libro de memorias de su hijo menor "Spare". Por si fueran poco, ahora el nombre de Kate Middleton también ha salido a la luz por los actos públicos a los que ha asistido y en los que presuntamente respondió a los duques de Sussex.

Y es que en ambos productos la princesa de Gales fue duramente criticada por los Sussex, por un lado Harry la señaló de ser la responsable de que él luciera un disfraz nazi y que hiciera llorar a Meghan Markle días antes de su boda y todo por un vestido para Charlotte; sin embargo, eso fue solo una parte, ya que la protagonista de "Suists" también mencionó sutilmente tanto a la futura reina consorte como al resto de la familia real al no poder vestirse como ellos cuando se unió oficialmente a los royals británicos.

Meghan Markle rompió en llanto en su documental. (Foto: Netflix)

En uno de los episodios del documental con Netflix, la mamá de dos hijos explicó por qué cuando empezó a aparecer en los eventos de la familia real siempre lucía looks en tonos apagados como los marrones y beiges para no romper con los protocolos que todas las mujeres tenían que seguir, especialmente para no usar el mismo color que la entonces reina Isabel II. "Nunca puedes usar el mismo color que Su Majestad si hay un evento grupal, pero tampoco deberías usar el mismo color que uno de los otros miembros más antiguos de la familia", expresó no sin antes aclarar que nunca se le comentaba qué tonalidades usarían el resto de las invitadas.

Ahora, en redes sociales y algunos seguidores han visto en uno de lo últimos looks de Kate Middleton una respuesta a dicha declaración, y afirman que se lanzó contra la estadounidense con una glamurosa cátedra de estilo en la que precisamente el color se robó todas las miradas. Este jueves la esposa del príncipe William asistió al banco de comida Windsor Foodshare en donde impuso moda como nunca con un outfit muy elegante, pero también con un supuesto mensaje oculto, con el que sumaría una tercera respuesta hacia los Sussex.

Tras semanas y varios eventos reales de verla en looks con tonalidades sobrias y neutras, este jueves arrebató tocas las miradas al lucir un par de pantalones de vestir en color negro, pero no dudó en combinarlos con un toque de color con el que se sumó a los tonos magenta que reinarán este 2023. Para ello apostó por un jersey de cuello alto y un sofisticado abrigo desabotonado, ambos en el mismo tono brillante.

Este fue el colorido look de la princesa. (Foto: IG @princeandprincessofwale)

"Pensé, bueno, ¿cuál es un color que probablemente nunca usarán? ¿Camel? ¿Beige? ¿Blanco? Entonces, usé muchos tonos apagados, pero también era para que pudiera mezclarme. Como, soy No estoy tratando de sobresalir aquí", también dijo Meghan Markle.

Aunque sigue sin estar claro si esta cátedra de estilo de Kate Middleton fue un guiño hacia los comentarios de su cuñada, las especulaciones no se han hecho esperar en especial luego de un ácido comentario con el que se habría lanzado contra el hermano menor de su esposo, o bien, por lucir un collar que representa el éxito y abundancia, algo que también respondería a los constantes señalamientos de los Sussex.

