Video: la reina Letizia sufre tremendo desplante del embajador de Irán

El nombre de la reina Letizia de España se volvió tendencia este miércoles y esta vez no por uno de los acertados looks con los que siempre da de qué hablar, sino por un fuerte desplante por parte del embajador de Irán durante un evento oficial. A través de redes sociales se ha viralizado el video del momento en el que el político presuntamente ignora a la esposa de Felipe VI -ante quien sí se reverenció- y según expertos todo apunta a que se trata de una diferencia de costumbres.

Al medio día de este 25 de enero el Palacio Real de Madrid abrió sus puertas para que los reyes de España recibieran al Cuerpo Diplomático del país, entre ellos más de 100 funcionarios. Dicho encuentro inició con la presentación de cada diplomático, que se acercó a sus majestades para estrechar sus manos o besarlas, además de una breve reverencia; aunque todo se mantenía en orden, la molestia de muchos usuarios de redes sociales ocurrió cunado el embajador de la República Islámica de Irán, Hassan Ghashghavi fue nombrado.

Según se aprecia en los detalles de la grabación, una vez que pronuncian el nombre del hombre de 65 años, se acerca a paso firme hacia Felipe VI, quien lo recibe con una sonrisa y estrechando la mano. Por el protocolo que se sigue cada año, la segunda persona en recibir el saludo debía de ser la reina Letizia, sin embargo, aparentemente fue ignorada por el embajador, quien se retiró del lugar haciendo una reverencia con la mano en el pecho.

Ante el tremendo desplante que vivió Doña Letizia, se le observa mantener un rostro y postura tranquilos, mientras se mantiene sonriente y le sostiene la mirada al embajador hasta que finalmente desaparece de la toma. Posterior a este encuentro, la royal continuó con su rol sin notar cambio alguno. El hecho ya desató la indignación en las redes sociales, aunque muchos expertos recordaron que no se trató de ningún desaire, sino de una costumbre de los iranís.

Cabe recordar que desde la revolución islámica en 1979 se ha implementado esta costumbre que se debe de respetar, ya sea en territorio de Irán o en el extranjero, y tras este incidente entre la reina Letizia y Hassan Ghashghavi esta tradición se ha recordado tanto por expertos, medios y usuarios de redes sociales. Pues además de ser muy estricta, incluye a cualquier persona y sin importar su rango, de ahí que ni el diplomático le extendiera la mano a la royal.

Por otro lado, también se ha dado a conocer que el embajador no le faltó el respeto a la reina de España, pues por el contrario, luego de estrechar la mano del rey, llevó su palma al pecho para dirigirse a la monarca, un gesto que también se aprecia acompañado de una reverencia. Por supuesto, Letizia también se sumó a este gesto al mantenerle la vista fija y con una suave sonrisa. A pesar de ello en redes de leen comentarios como:

"La actitud del embajador de Irán al no saludarla por ser mujer es horrible. Cero respeto por gente así", "no me sorprende, lo hacen siempre", "misógino y bárbaro", "una vergüenza mundial que todos lo hemos visto", "ellos no consideran a las mujeres como seres humanos", "son sus costumbres" y "ella ya sabía lo que el pavo iba a hacer", se lee en Twitter.