JLo vigila que Ben Affleck no beba y este video confirma cómo es que el actor le obedece en todo a su querida esposa

Mientras Marc Anthony recientemente contrajo nupcias con la reina de belleza Nadia Ferreira, JLo y Ben Affleck podrían estar enfrentando una crisis matrimonial o al menos una de sus primeras peleas, ya que fueron captados en una escena que se tornó un poco tensa debido al juego de miradas entre los actores.

Fue durante el estreno de "Una boda explosiva" o "Shotgun Wedding" por su título en inglés, que la pareja fue captada en un bochornoso momento que rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde los usuarios no dudaron en hacer comentarios al respecto, algunos poniéndose de lado de Jennifer López y otros apoyando a Ben Affleck, quien en el clip parece estar siendo regañado por su bella esposa.

Pues a pesar de que todo pintaba para ser una noche perfecta, hubo algo que no le gustó a JLo y esto fue la idea de que su esposo probara las bebidas alcohólicas disponibles en el estreno de la película donde ella participa, lo cual posiblemente se deba al pasado que tiene Ben Affleck con el abuso del consumo de alcohol.

Ben Affleck siempre suelen mostrarse amorosos en los eventos

Recordemos que durante su matrimonio con Jennifer Garner, Ben Affleck tuvo problemas de alcoholismo, lo cual afectó a su matrimonio, donde la bella protagonista de "Si yo tuviera 30" se la pasó apoyando al actor en la etapa más obscura de su vida, amor que finalmente no fue suficiente para alejarlo de dicho vicio.

De hecho, fue hasta después de divorciarse que Ben Affleck logró vencer sus problemas con el alcohol, asegurando que de no haberse divorciado, hubiera sido imposible salir de su alcoholismo, ya que esto lo hizo tocar fondo y comprender que debía seguir con su vida de una manera saludable. No obstante, conocedora de su pasado su actual esposa decidió tomar precauciones y mantener el alcohol alejado del actor.

Lo cual explicaría el porqué en el video viral se observa a Jennifer López asegurándose de que su esposo no pruebe las bebidas alcohólicas que estuvieron disponibles en el after party de su nueva película, mientras que Ben Affleck parece estarle asegurando que él no ha ingerido nada que no deba.

Ben Affleck tuvo problemas con el alcohol en el pasado

De ahí que muchos usuarios le dieran una interpretación extra al video, pues hay quienes aseguran que al acercarse a Ben, JLo tomó la copa que él tenía y la probó para asegurarse de que no hubiera contenido etílico en esta, acto que el actor de "Batman" refutó sosteniendo que no había tomado nada de alcohol.

